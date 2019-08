J Balvin y Bad Bunny publican video de "Yo le llego", en el que pasean en velero por el Viejo San Juan

EFE

J Balvin y Bad Bunny son amigos y aliados en batallas musicales de todo tipo, han compartido escenario en numerosas ocasiones y han colaborado en varios temas de muchísimo éxito como "I Like It" de Cardi B.

J Balvin y Bad Bunny son amigos y aliados en batallas musicales de todo tipo, han compartido escenario en numerosas ocasiones y han colaborado en varios temas de muchísimo éxito como "I Like It" de Cardi B. Cortesía

El reguetonero colombiano J Balvin y el trapero puertorriqueño Bad Bunny estrenaron el video musical de "Yo le llego", en el que ambos artistas aparecen en un pequeño velero y "navegando", mayormente, por las calles del Viejo San Juan. (Le recomendamos: El ADN combativo del reguetón puertorriqueño).

Dirigido por el cinematógrafo estadounidense Colin Tilley, el video muestra a Bad Bunny y a J Balvin junto a varias modelos bebiendo champán en un velero suspendido en el aire como si estuviera viajando sobre las históricas calles de la ciudad amurallada.

El video se grabó de día y de noche. Durante el día se filmó en las calles del Viejo San Juan, mientras que de noche lo filmaron en alguna marina y en alguna playa de la capital. (Puede leer: J Balvin dedica su show en Lollapalooza 2019 a los soñadores y latinos).

Al principio del video, Bad Bunny aparece en ocasiones con su cabeza y rostro tapado con un gorro y un pañuelo de flores de colores rojas y amarillas y luciendo una camiseta que lee "Run your mouth", mientras que J Balvin hace lo propio con una camiseta de flores y un gorro de color violeta.

"Yo le llego" forma parte de "Oasis", el álbum en conjunto de Bad Bunny y J Balvin. La producción ha logrado varias marcas desde su lanzamiento el pasado 28 de junio, entre ellas, alcanzar el primer puesto a nivel global en más de 100 países.

Igualmente, "Oasis" es el primer álbum latino en la historia que logra posicionar todas las canciones en la lista "Global 100 Chart" de Spotify.

También, "Oasis" logró incluir todas su ocho canciones en la lista "Hot Latin Songs" de Billboard en una misma semana, liderado por su sencillo, "Que pretendes", que ubicó segunda.

"Oasis", de igual manera, estrenó número uno en las listas de "Top Latin Albums" y "Latin Rhythm Albums" de Billboard y Apple Music.

Específicamente en Apple Music estrenó en primer puesto en veinte países, entre ellos, Estados Unidos, México, España, Colombia y República Dominicana.

La publicación de "Oasis" llegó acompañada por el estreno del video musical del tema "Qué pretendes", y que al momento cuenta con al menos 64 millones de reproducciones en YouTube.

Aunque "Oasis" es su primer álbum a cuatro manos, J Balvin y Bad Bunny son amigos y aliados en batallas musicales de todo tipo, han compartido escenario en numerosas ocasiones y han colaborado en varios temas de muchísimo éxito como "I Like It" de Cardi B. (Recordar: “I Like It”, la canción que esperó 50 años para ser número uno).

Ambos actuaron este año en el escenario principal de Coachella, uno de los festivales de música más importantes e influyentes del mundo y que, en su edición de 2019, se rindió a la pujanza y el éxito en todo del mundo de los ritmos latinos. (Puede escuchar: "Bellacoso", la canción de Residente y Bad Bunny tras renuncia de gobernador de Puerto Rico).