Javi Quiñones: “Esta es una nueva etapa en mi carrera”

El cantautor ponceño debuta como solista con su nuevo sencillo y álbum “Quiero cantarte”, una producción que cuenta con once sencillos de géneros como salsa, bachata, merengue y urbano.

–Tras una prolífera carrera musical como integrante de prestigiosas orquestas de renombre nacional e internacional, el cantautor ponceño, Javi Quiñones, presenta su primera producción discográfica como solista, titulada “Quiero cantarte”, es un tema con ritmo de salsa romántica de contenido amoroso.

Habla de la relación de pareja y la felicidad que siente él por tener a su lado una persona tan especial en su vida, llegando a cambiar su mundo. Serán 11 temas para cantar, bailar y disfrutar con “El cupido de la salsa”, quien compuso la letra y música de la mayoría de sus canciones que fueron grabadas en diversos géneros musicales, entre estos, salsa, merengue, bachata, bolero y urbano.

De acuerdo con el cantante, compositor y guitarrista, “esta producción es la cosecha de toda una vida artística para la que me preparé académicamente y luego, complementé a través de las agrupaciones y orquestas que me permitieron crecer”. Durante varios años, Javi Quiñones cantó con el Conjunto Chaney, Costa Brava de Puerto Rico y la Orquesta de Johnny Torruella, además de grupos folclóricos como los Pleneros de Ponce, Ballet Folclórico Bambalué y los Guayacanes de San Antón, entre otros.

Quiero Cantarte

Ahora, su nueva etapa artística reinicia con una serie de temas como: Quiero Cantarte, Es que tú, Me voy a emborrachar, Entre mis manos, No sé de ti, Pensar en ti, No estás sola, Un segundo más, y Te olvidé. “Uno de los temas que más caló en mi ser es “Un segundo más”, que es un bolero que compuse luego del fallecimiento de mi madre”, expuso sobre su progenitora Nitza Santiago, quien murió en marzo de 2020.

“Otro de los temas, “Me voy a emborrachar”, tiene dos versiones, en merengue y trap. Y el único tema que no es de mi autoría, pero que me place incluir en esta producción es “Te olvidé”, del compositor panameño Omar Alfanno”, resaltó el egresado de la Pontificia Universidad Católica de Ponce a donde completó Bachilleraros en Educación Musical y Dirección Coral.

Javi Quiñones habló con El Espectador sobre su experiencia como solista y los grandes retos que esto le ha traído a su carrera musical.

¿Cómo vivió el proceso de pandemia y confinamiento?

Fue una época complicada, porque se cerraron las plazas de trabajo y eso nos afectó a todos los músicos a nivel mundial. Adicional a eso, antes de que comenzara la pandemia a mi mamá le encontraron un cáncer y falleció, así que venía de una carga emocional bastante fuerte. En cuanto a lo positivo, aproveché también ese momento para tocar piano y terminar esta producción en su totalidades, tuve tiempo para desarrollar otras destrezas... hubo cosas malas y buenas durante el proceso.

¿Hizo música durante este proceso?

En la producción que tiene mi ´primer disco “Quiero cantarte” hay dos temas que se escribieron durante la pandemia, uno que le dediqué a mi mamá llamado “Un segundo más”, y otro que se llama “No estás sola”, que es para mi esposa, porque le encontraron unas masas en un seno, y aunque todo salió bien, ese tema está inspirado en esa situación y lo escribí durante el confinamiento.

¿Qué lo inspiró a escribir su sencillo “Quiero cantarte”?

El tema es compuesto por mí y habla sobre el amor bonito, es una canción que se puede dedicar a la persona que uno ama. Es una declaración de amor a una persona, y en el video se evidencia todo esto, porque mostramos a dos personas demostrando su amor mientras yo aparezco cantando en diferentes momentos.

Antes había hecho parte de varias orquestas y ahora está dando su primer paso hacia su carrera como solista, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted?

Es una responsabilidad mayor, porque cuando uno está con otras orquestas, si el contrato es para ser cantante, eso es lo único que uno tiene que hacer, mientras que como solista debo conseguir un equipo, buscar canciones, componer, hacer los arreglos, buscar el estudio de grabación, etc. Además, antes era un poco más fácil porque habían muchas disqueras, ahora hay que trabajar por uno mismo todas las facetas del negocio.

¿Cómo ha recibido la gente su trabajo como solista?

La retroalimentaciones han sido muy positivas, he dialogado en la calle con algunas personas que ya han escuchado mi trabajo en Spotify, o YouTube. La cantidad de personas que han escuchado mis canciones es muy satisfactoria, y creo que la recepción ha sido muy buena.

¿Qué escuchará la gente en su álbum “Quiero cantarte”?

Hay siete temas que son en salsa, pero la intención que tuve desde el principio es que fuera variado, porque he tenido la oportunidad de interpretar otros géneros, así que añadí una bachata, un merengue, un bolero y un tema urbano.