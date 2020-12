Jean-Michel Jarre ofrecerá un concierto para recibir 2021

“Welcome to the Other Side” es la experiencia sonora que propone el pionero de la música electrónica, que desarrollará su espectáculo este 31de diciembre en el entorno virtual de Notre-Dame en París.

En colaboración con la ciudad de París y bajo el patrocinio de la UNESCO, el pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre se une a la empresa francesa de realidad virtual VrOOm para recibir el Año Nuevo con un concierto en el entorno virtual de Notre-Dame de París.

Welcome to the Other Side, nombre de la actividad de Jarre, pretende ser una experiencia única con un concierto exclusivo, mundial y abierto a todos, gratuito, cuya ambición, más allá de celebrar el Año Nuevo de forma futurista y festiva, es enviar un mensaje de esperanza para 2021: una invitación digital y virtual desde París, la Ciudad de la Luz, vibrante metrópoli de las Artes y la Cultura y sede de una de las catedrales más famosas del mundo. Notre-Dame ocupa un lugar único en el imaginario colectivo, es un símbolo de la fuerza y del patrimonio mundial.

El concierto virtual de Jarre invita a todos a celebrar juntos el Año Nuevo, y la realidad virtual social da la posibilidad de festejar juntos, incluyendo a todos los que están social o geográficamente aislados.

La experiencia en directo del 31 de diciembre se producirá como una creación vanguardista de medios mixtos simultáneos: bienvenido al otro lado de la realidad, bienvenido al Año Nuevo, bienvenido a su propia celebración personal, bienvenido a una fiesta global, todo ello a través de la dimensión elegida.

Jean-Michel Jarre actuará en directo desde un estudio cerca de la catedral de París, mientras su avatar toca en el interior de una Notre-Dame virtual.

El concierto de 45 minutos de duración que Jarre ofrecerá estará compuesto por temas de su reciente obra Electronica, nominada a los Grammy, así como por nuevas versiones reelaboradas de sus clásicos, Oxygène y Equinoxe.

El audio del concierto se publicará el primero de enero en todas las plataformas de ‘streaming’ de música bajo el título Welcome to the Other Side - LIVE.

Jarre, cuyos legendarios conciertos-espectaculares han batido récords mundiales de asistencia y han tenido lugar en algunos de los lugares más famosos del mundo, a lo largo de su destacada carrera, han dejado su huella en el ámbito del entretenimiento. Welcome to the Other Side es una invitación a entrar al otro lado del espejo y a viajar del mundo físico de los conciertos a un mundo virtual de fantasía.

La creatividad visionaria de Jarre en asociación con los diseñadores de RV de VRrOOm se reúnen aquí para crear un concierto que no es menor que sus actuaciones de referencia al aire libre y sobre todo un hito hoy en día en el establecimiento de nuevos estándares para el entretenimiento musical del mañana.

“La realidad virtual es para las artes escénicas de hoy lo que el cine fue para el teatro en sus inicios, una especie de curiosidad. Creo que la RV se convertirá mañana en un modo de expresión por derecho propio”, comentó el artista Jean-Michel Jarre.