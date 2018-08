Jennifer Lopez, la gran estrella de los VMA's 2018

-Agencia Europa Press

Jennifer Lopez recibió la pasada madrugada el Michael Jackson Video Vanguard Award durante la gala de los MTV VMAs 2018, celebrada en el Radio City Music Hall de Nueva York.

En su discurso de agradecimiento destacó la importancia del trabajo duro y agradeció el apoyo de su familia, directores de videoclip y todos aquellos que la han ayudado en su extensa carrera.

"Yo crecí con la MTV y esto es realmente un tremendo honor para mi. Está siendo un viaje increíble soñando mis sueños más salvajes y viendo cómo se hacen realidad", dijo a la concurrencia.

Para celebrar el galardón, Lopez interpretó un medley de éxitos como On the floor, Dance again, All I have, Waiting for tonight o Love don't cost a thing. Rodeada por diferentes equipos de baile, sacó a escena a amigos como Ja Rule y DJ Khaled -este último para Jenny from the block-.

Jennifer Lopez terminó su actuación cantando Dinero, uno de sus más recientes últimos éxitos junto a DJ Khaled y Cardi B -quien se coronó en la ceremonia como Mejor Nueva Artista-.