Jennifer Lopez recibirá el Premio Michael Jackson en los MTV 2018

Redacción música

Jennifer Lopez será homenajeada con el Michael Jackson Video Vanguard Award, el máximo galardón de los MTV Video Music Awards (MTV VMAs) que se realizarán el 20 de agosto de 2018.

Con una carrera artística de más de 20 años, Jennifer Lopez es una de las mujeres más influyentes de la música, televisión, moda, negocios y filantropía, razón por la cual recibirá el Premio Vanguardia que ya recibieron Michael Jackson, Madonna, Guns N’ Roses, Britney Spears, Justin Timberlake, Beyoncé, Kanye West, Rihanna y P!nk. Además, JLo, que está nominada por su sencillo "Dinero", volverá a subirse al escenario de los MTV, pues no canta en ese espectáculo desde 2001.

Desde su primer álbum "On the 6", lanzado en 1999, Jennifer Lopez ha transformado la escena musical mundial y ha vendido más de 80 millones de copias alrededor del mundo, 40 millones de álbumes, 16 canciones que llegaron al top 10 y tres álbumes que se colocaron en el puesto número uno.

La artista también ha dejado su marca en el cine y en la televisión. Sus películas han recaudado más de 2.9 mil millones de dólares alrededor del mundo, cinco de ellas ocuparon el puesto #1 en su primera semana. Su representación del ícono latino Selena le otorgó la aclamación del público.

El lanzamiento en conjunto de su álbum "J.Lo" y del estreno de su comedia romántica "Experta en bodas" la encaminaron a ser la primera mujer en tener un álbum y una película que llegaron al puesto número uno en la misma semana.

Por otra parte, su productora Nuyorican Productions ha realizado una gran cantidad de proyectos de cine y de televisión, incluyendo el hit de taquilla "Cercana Obsesión", así como las series "Los Fosters" y "Shades of Blue", de la que es protagonista. Además, es productora ejecutiva y jurado en el programa de baile "World of Dance".

En noviembre próximo tiene programado el estreno de la película "Segundo Acto", en la que participan Leah Remini, Milo Ventimiglia y Vanessa Hudgens.

Jennifer Lopez también está ligada a las causas humanitarias. Junto a su pareja Alex Rodriguez donaron $1 millón de dólares a los damnificados del huracán Irma y del huracán María en Puerto Rico, y ayudaron con el lanzamiento de la campaña de ayuda humanitaria Somos Una Voz que fue apoyada por celebridades para enviar suministros a las zonas afectadas por el huracán María.

Lopez y Rodriguez también organizaron un evento benéfico que ofrece ayuda en desastres llamado "One Voice: Somos Live!", que recaudó más de 35 millones de dólares. En abril del 2018, la artista fue nombrada una de las "100 personas más influyentes" de la revista Time.

Nominados MTV Video Music Awards 2018

Cardi B tiene 10 nominaciones, mientas que The Carters (Beyoncé y Jay-Z) lograron 8 nominaciones. Childish Gambino, Drake y Bruno Mars también están en la lista. Por Colombia participa J Balvin con su video "Mi Gente".