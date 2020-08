Jhonny Rivera: “Qué tal que supiera cantar”

El artista pereirano acaba de presentar su versión del emblemático tema “El camino de la vida”, en el que lo acompaña el Trío América. Con 16 años de historia en la música, habla de las críticas y dice que nada en las redes sociales.

¿Cómo ha sido la cuarentena para usted?

He estado un poquito triste porque no tenemos el contacto con el público, pero igual estoy tratando de aprovechar el tiempo haciendo cosas diferentes.

Una de las palabras de moda es la “reinvención”, ¿cómo se ha reinventado Jhonny Rivera en esta época?

He realizado conciertos personalizados, para familias, por ejemplo, y eso ha sido una muy buena alternativa para los artistas. En mi campo sigo cultivando, aquí en mi natal Pereira, y tengo una magnífica relación con los animales.

Acaba de presentar su versión de “El camino de la vida”, una de las canciones emblemáticas en Colombia, ¿por qué la escogió?

Fue una idea del Trío América y sus integrantes, que me propusieron grabar esta canción. El objetivo era tratar de llegarles a las nuevas generaciones y evitar que esta canción quedara en el olvido. Una letra tan perfecta no se podía olvidar y creo que hemos cumplido, porque ha tenido muy buena aceptación.

¿Siempre había tenido esa canción en el radar?

Claro que sí. Esa canción nunca pasará de moda y es una letra insignia para las familias colombianas.

¿Cómo fue la relación con el Trío América?

Me sentí muy bien cantando con ellos y fue un honor porque son los originales, los que me acompañaron durante mi adolescencia. La experiencia de grabar fue muy enriquecedora, porque me contaron historias de Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas y todos estos juglares de antaño.

“El camino de la vida” —creación de Héctor Ochoa— fue considerada en los años 90 como la canción colombiana por excelencia. ¿Qué tanto han cambiado las historias que se cuentan a través de la música?

Las temáticas siempre serán las mismas, porque el desamor no es nuevo. Siempre ha habido infidelidad, traición y eso ha sido inspiración para los compositores, pero sí ha cambiado el estilo. Antes se cantaba con más romanticismo, y hoy día al público le gusta que uno cante de manera más frentera y directa.

¿Cuál fue el toque que usted le imprimió a la nueva versión de “El camino de la vida”?

Simplemente impregné mi voz. Lo hablamos en conjunto y coincidimos en que no deberíamos tocar la melodía ni el arreglo. No era buena idea hacerle cambios y respetamos al máximo la esencia de la canción.

Nunca le ha temblado la voz para cantar todo tipo de música, incluso en sus “shows” interpreta “De música ligera”, de Soda Stereo. ¿Qué le aporta la incursión en género distintos a la música popular?

Siempre he sido osado y me gusta sacarle partido al folclor que tenemos, sobre todo en los shows. Mientras más polifacético sea el artista es mejor para el público. Creo que eso despierta alegría.

En “Alguien me gusta” participan Andy Rivera y Jessi Uribe, ¿cómo fue esa colaboración?

La composición es de Andy [Rivera] y un día en el apartamento de él me mostró las canciones urbanas que tenía. Él me dijo que soñaba con tener a Espinoza Paz. Le mostramos el tema a Jessi [Uribe] y él quiso subirse a Alguien me gusta. Lo que nadie sospechó fue que se convirtiera en el éxito que es.

Dicen que fue por una decepción amorosa que usted se dedicó a la música popular, ¿eso es cierto?

Claro. A raíz de un despecho fue que empezó a pasar todo esto. Comencé a cantar por despecho y por eso mismo empecé a componer. Esa primera canción se llamó El dolor de una partida.

¿Ha aprovechado la cuarentena para escribir canciones?

He escrito muchas canciones en esta etapa, incluso lo que necesito es tiempo para grabar, aunque no puedo lanzar una canción cada ocho días.

Comenzó en la música en 2004, ¿qué tanto ha cambiado la esencia del género popular?

Ha cambiado mucho. Ahora vemos mucho profesionalismo en el género. Los videos se han perfeccionado también, antes eran muy sencillos, pero hoy buscamos locaciones y contamos historias.

¿Fue sorpresivo para usted el éxito inicial de “Soltero” y “Solito”?

Fue muy sorpresivo. Nunca imaginé llegar al lugar en el que estoy en la actualidad.

¿Ha sido difícil para usted volverse tan activo en las redes sociales?

No. Me fui metiendo de a poco y hoy puedo decir que se me facilita y considero a mis seguidores verdaderos amigos. Disfruto estar interactuando y nado en las redes sociales.

¿Cómo ha recibido las críticas?

Al comienzo fue muy duro y no podía dormir por un mal comentario. Hoy no me afecta para nada. Decían que no sabía cantar, pero si he logrado tanto sin saber cantar, ¡qué tal que supiera cantar!

¿En qué proyectos está trabajando?

Para fin de año viene una canción tropical, porque ya tengo acostumbrado a mi público a eso.