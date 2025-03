Joaquín Sabina: “ojalá que te vaya bonito”

El cantante español Joaquín Sabina, en un concierto en el Estadio Nacional, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

En “Sintiéndolo mucho”, documental sobre Joaquín Sabina, dirigido por Fernando León de Aranoa, hay un momento en el que el cantante español discute con su amigo Benjamín Prado, poeta y novelista. “Benja y yo estamos muy orgullosos por una noche en que nos íbamos a matar, qué hermosura, por una coma, por un adjetivo, no porque me haya quitado la novia o porque me haya robado. Por una palabra”.

El artista que trabaja con el lenguaje lo es precisamente por eso, porque se haría matar por el lugar, el sentido y el significado exacto de una palabra....