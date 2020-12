José Aguirre: memoria y alas del Grupo Niche

El director del Grupo Niche, que hizo con Jairo Varela tres álbumes durante la estadía de él en la cárcel, ganó el Grammy Latino con el disco que celebra los 40 años de la agrupación.

José Aguirre, productor, compositor, arreglista, trompetista y actual director del Grupo Niche, conversó con el periodista musical de El Espectador, Juan Carlos Piedrahíta, y el jefe musical de Radio Nacional de Colombia, Jaime Monsalve, en Cuarentena Musical Pacífico y Caribe.

Aguirre, nacido en Chinchiná (Caldas) e hijo de campesinos, entró en contacto con la música en 1980, cuando tenía 10 años, e ingresó en una banda de su colegio en Pensilvania (Caldas). Durante seis meses tocó el bombardino, pero luego, a los 11 años, su profesor lo ubicó en la trompeta.

“Desde ese momento, hasta hoy a mis 50 años, la trompeta es como una extensión de mis manos. Siempre está conmigo. Es un instrumento que siempre me ha acompañado y me ha llenado de mucha felicidad y satisfacciones”, señaló Aguirre.

Desde su adolescencia en Pereira, entre los 14 y 17 años, la vida lo rodeó de músicos que no solo escuchaban ritmos tropicales, sino también música especializada de agrupaciones como Son 14, Irakere, Grupo Maguare, entre otros.

José Aguirre aseguró que esto fue de gran importancia para su carrera, porque “hasta ese momento tenía una visión muy tropical de la música. En esa etapa empecé a visionar otros ritmos y a definir mis perfiles”.

A los 17 años, a finales de 1987, a raíz de todo el caudal de música que conocía, decidió irse de Pereira en busca de una ciudad capital como Bogotá, Medellín o Cali, donde fuera más fácil lograr sus propósitos en la música. En ese año se radicó en Cali.

Aquí puede ver la conversación del músico con los periodistas:

“Aunque en Medellín estaban las mayores casas discográficas: Discos Fuentes, Codiscos, Sonolux, Discos Victoria, y en Cali nunca hubo una industria discográfica, me gustaba mucho la forma como se abordaba la música y el sentir de lo que pasaba allí. Por eso me radiqué en Cali a finales del 87”, recordó el director del Grupo Niche.

Ese año se unió con Los del Caney, un conjunto caleño que tocaba son cubano. En ese momento, Jairo Varela, creador del Grupo Niche, iniciaba un sello discográfico en Cali, Niche Discos, y tenía un estudio de grabación.

Bajo este sello, Los del Caney hicieron un álbum, del que, según recordó Aguirre, la canción que más le gustó a Varela, Cuando se muere el amor, fue una de sus composiciones y con sus arreglos.

Dijo que “desde que me conoció me echó el ojo. Un día me llamó para que le transcribiera un arreglo y le armonizara unas cosas. Eso no quedó, pero evidentemente era un examen que me estaba haciendo. Muy poco tiempo después me llamó a las filas del grupo y entré como su arreglista, transcriptor y director en concierto”.

Fue así como en 1992, a sus 22 años, José Aguirre se convirtió en el músico más joven en dirigir el Grupo Niche.

Aguirre recuerda a Jairo Varela como un hombre de genialidades. Este obtuvo grandes logros en la música sin saber de ella, pues si bien fue un gran letrista, no era músico.

“Él (Jairo Varela) debía tararear las melodías con una persona que convirtiera esas ideas en música, en notas, que se las orquestara y entregara a los músicos para tocarla. Cumplí por muchísimo tiempo esa tarea de transcriptor”.

El primer trabajo en el que se incorporó al Grupo Niche fue el álbum Un alto en el camino, cuando tenía 23 años, pues Varela sentía que este podía “ofrecer ideas frescas”, en palabras de Aguirre.

La canción que también lleva el nombre del álbum fue la última que arreglaron para ese registro. Además, fue la canción que más cambios tuvo por la importancia que tenía para Varela. Estaba trazando un corte y análisis importante de su vida.

“Ese fue un álbum que rompió totalmente con el sonido que traía Niche hasta ese momento. En cuanto a la armonización de los metales y la forma de fraseos que usamos en la grabación, el álbum sonaba de otra manera”, afirmó el actual director del Grupo Niche.

Para 1997, Varela fue enviado a la cárcel de Villanueva, de Cali. Aguirre lo visitaba constantemente y seguían creando música. En ese tiempo se realizaron tres álbumes: A prueba de fuego, Señales de humo y A golpe de folklore.

Para la terminación de este último, Aguirre no pudo continuar debido a que empezó a sufrir claustrofobia por el constante encierro en la celda de dos por dos metros. Para el año 2000 se retiró del grupo y montó un estudio de grabación en su casa, donde grabó a artistas como Yuri Buenaventura.

En 2012 murió Jairo Varela. A pesar del retiro de Aguirre del Grupo Niche, seguían conectados y conservaban su amistad. José Aguirre no tocaba ni dirigía, pero seguía participando en las grabaciones.

A los tres años de la muerte de Varela, su hija Yanila se comunicó con Aguirre para una nueva producción discográfica del grupo. La idea era no grabar ninguna canción que no fuera de Jairo, pero como él no había dejado música nueva, la solución era un álbum recopilatorio.

El obstáculo era que luego de su muerte muchas disqueras ya lo habían hecho. Aguirre propuso hacer un álbum con canciones que hasta el momento no habían sido muy conocidas. De esa idea surgió el álbum 35 aniversario, con canciones como El coco, Te enseñaré a olvidar, Cicatrices y Señales de humo.

En medio del rodaje del álbum, Yanila Varela le expresó su felicidad y la de sus hermanos por el trabajo que estaba realizando con el álbum y le pidió que tomara las riendas del grupo como director general.

“Jairo Varela me lo había pedido algunas veces, pero ya tenía mi familia y una nueva compañía. Ella me dijo que quería que abrazara el grupo. Que mantuviera el concepto que su padre había construido. Decidí tomar las riendas del grupo”, señaló Aguirre.

Posteriormente vino el álbum 40, con el que el Grupo Niche ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum de Salsa este año. Este disco no contiene composiciones de Varela ni todos los músicos originales de la agrupación.

“Hubo voces que pedían música nueva con sonido Niche. Tengo una ventaja, y es que soy compositor, arreglista, productor y trompetista. No estoy supeditado a otro. Les pasé canciones a los hijos de Varela casi listas con los arreglos y sonoridades propias del grupo. Las canciones las hice pensando en que tuvieran memoria y raíces, pero también alas”.

José Aguirre explicó que la memoria y las raíces efectivamente están en el álbum, porque conservó las sonoridades y el estilo característico del Grupo Niche. Y también las alas, pues así como hay músicos que llevan hasta 38 años en el grupo, también hay músicos con 22 años, pero de edad.

“Las alas tienen que ir a buscar nuevos públicos y ganar nuevas fronteras. Siempre que vas a volar la cometa debe tener un ancla a tierra. Para nosotros esa ancla es el sonido Niche. Que sea vanguardista, pero que siga siendo el sonido Niche”, finalizó José Aguirre.

* De Fundación Color de Colombia para El Espectador.