José José festeja sus 70 años con disco sinfónico

Redacción música

El cantante mexicano José José cumplió 70 años el pasado 17 de febrero. El cantante, que a principio del mes pasado viajó a Miami, Estados Unidos, para ser tratado por cáncer de páncreas que padece, lanzó un álbum sinfónico para festejar su cumpleaños y 55 años de carrera artística. (Leer "Pido privacidad en estos momentos para mí y mi familia": cantante José José).

Se trata de un disco doble con 26 canciones con la voz original de "El príncipe de la canción" que cuentan con arreglos sinfónicos elaborados por Mario Santos bajo la dirección y realización de prestigiado productor musical Memo Gil.

"José José - Sinfónico" se realizó a fines de 2017 y es parte de un homenaje que en vida se le da al cantante mexicano de balada romántica que en los últimos años ha estado en delicado estado de salud debido a un cáncer de páncreas, por lo que hace un mes viajó a Estados Unidos para someterse a un nuevo tratamiento.

"Estoy aquí en el Hospital Coral Gables para continuar mi tratamiento. Pido privacidad en estos momentos para mí y mi familia. Gracias a mis fans por sus pensamientos y oraciones", dijo entonces el cantante.

José Rómulo Sosa Ortiz nació el 17 de febrero de 1948 en Ciudad de México. Es hijo del tenor José Sosa y la concertista de piano Margarita Ortiz, así que desde niño estuvo rodeado de la música. Aprendió a tocar piano, guitarra y bajo y a los 15 años, en marzo de 1963, inició su carrera profesional como cantante. Su inicio discográfico se dio con el nombre artístico de "Pepe Sosa" en 1965 con la grabación de cuatro temas para el sello Orfeón. De esos se destaca "El mundo", que por esos días hizo.

La carrera del músico continuó junto al trio de Jazz Los PEG. En 1969 llegó a RCA Víctor Mexicana tras ser descubierto por el músico y productor Rubén Fuentes, quien le da el nombre artístico José José (en honor a su padre, quien murió un año antes).

Su primera producción fue catalogada como "demasiado fina", no tan comercial como lo pedía el mercado de esos años, por lo que se escucharon poco los temas como "Una mañana", "Pero te extraño" y "Cuidado". Es en la segunda producción donde empieza a destacar principalmente por el tema de Dino Ramos, "La nave del olvido". Sin embargo, el 15 de marzo de 1970 le llega la oportunidad de representar a México en el II Festival de la Canción Latina y pese a ocupar el tercer lugar, se le consideró el gran perdedor con la gran interpretación que hace de "El triste" del compositor Roberto Cantoral, incluida en su tercera producción, que es el inicio de una carrera internacional.

Con RCA grabó 10 LP. En 1976, con la décima publicación titulada "El Príncipe", un locutor de radio lo presenta como "el príncipe de la canción", apodo con el que desde entonces se conoce a José José, quien en 1977 estrenó la producción "Reencuentro" con temas como "Gavilán o paloma", "El amar y el querer", "Gotas de fuego" y "Buenos días amor".

Entre 1969 y 2001 José José grabó, según Sony Music, alrededor de 350 canciones en 34 discos de larga duración (dos de ellos soundtracks y un más grabado en vivo).

En 2008 publicó su biografía, "Esta es mi vida", promocionándola como una inspiración para que otros puedan combatir las adicciones. Según su relato, está sobrio desde 1993.

José José padeció una neumonía en los años 70 que le arruinó un pulmón y sufrió varias operaciones de cuerdas vocales, afectadas por el esfuerzo que hacía al cantar y el abuso del alcohol y las drogas.

Con el tiempo, sus continuos problemas de salud -entre ellos enfisema y diabetes- dañaron definitivamente su habilidad para el canto. Para principios de los 2000, ya tenía una evidente dificultad también para hablar.

No obstante, durante los años 70, 80 y 90 José José dejó decenas de baladas en el recuerdo de generaciones de latinoamericanos, como "La nave del olvido", "El triste", "40 y 20" y "Amar y querer".