José Madero: “Soy muy rockero para los poperos, y muy popero para los rockeros”

José Madero Vizcaíno no solo es un cantante, fue la voz de una generación de rockeros que entre el 2000 y el 2016 se deleitaban cantando las canciones de una de las bandas más importantes de Latinoamérica: PXNDX.

Nació en Monterrey, México, pero vivió toda la vida en el municipio San Pedro de Garza García, en Nuevo León. Siempre le gustó el rock y el sonido de la guitarra, no se identificaba con otro instrumento que no fuera ese. Aprendió a tocarla y en 1996 fundó PXNDX (Panda), un grupo que nació de la amistad entre Ricardo Treviño, Jorge Luis Garza “Ongi” y David Castillo. José, más conocido en la industria como “Pepe”, tomó el rol de vocalista luego de perder una apuesta.

Junto a la banda de rock, Madero alcanzó la fama y creó un movimiento musical que por esos tiempos compartía con otras agrupaciones como Allison, División Minúscula, Enjambre, y Delux. Viajó por varios países de Suramérica y Centroamérica y llevó canciones como “Los Malaventurados No Lloran”, “Solo a Terceros”, “Narcicista por Excelencia” y “Procedimientos Para Llegar a un Común Acuerdo” al tope de las listas más importantes de la época: Billboard, MTV, emisoras locales e internacionales reproducían sus canciones.

Fue en 2016 cuando los integrantes de la banda anunciaron un receso indefinido, pero se convirtió en una pausa permanente. Cada uno tomó su rumbo y comenzaron a trabajar en sus proyectos. Fue el caso de Madero, que decidió lanzarse al ruedo como solista.

Su primer álbum lo tituló “Carmesí”, y lo lanzó el 29 de abril del 2016, pocos meses después de la separación de la banda. Tuvo buena crítica y logró ganar un disco de oro por conseguir más de 30 000 copias vendidas. También fue premiado con un disco de platino en febrero del 2018, tras superar los 60 000 ejemplares vendidos.

Luego lanzó “Noche”, “Alba” “Psalmos” y “Giallo”, sus otros álbumes de estudio que lo consolidaron como uno de los proyectos solistas más influyentes de México. Sus letras siempre se caracterizaron por tener un hilo conductor y hablar de su cotidianidad. Así lo hizo en su EP “Aurora”, que lanzó el año pasado y con el que hizo una gira que lo trajo de regreso a Colombia después de varios años de ausencia.

Esta vez, Pepe Madero vuelve a Bogotá en el marco del Festival Cordillera. En su show abarcará todo lo que ha sido su carrera como solista y anunciará el lanzamiento de su nuevo álbum “Sarajevo”. En entrevista con El Espectador, el artista mexicano habló sobre su relación con Colombia, su opinión sobre el Cordillera y el proceso creativo del disco.

Hablemos un poco de su relación con Colombia, ¿cómo la recuerda cuando fue vocalista de PXNDX?

La primera vez que toqué en Suramérica fue en Bogotá. En toda la carrera de PXNDX fuimos varias veces, incluso fuimos a varios festivales y tocamos en lugares de buen tamaño. Luego nos separamos y no regresé a Colombia como solista hasta el año pasado. Se me hacía muy rara esa ausencia porque era de los países más importantes en la carrera de la banda, por eso llegué medio escéptico en 2023, pero terminó siendo el show más grande de la gira. Quedé impactado y encantado de regresar otra vez a Bogotá, y ahora que voy al Festival Cordillera espero ir a otras ciudades también.

El Festival Cordillera se ha caracterizado en sus tres ediciones por reunir a los artistas que hacen parte de la esencia latinoamericana, ¿qué opinión tiene sobre eso?

Me gusta mucho. No tengo nada en contra de las bandas anglo, al contrario, escucho de todo, pero me gusta que existan festivales enfocados en la música latinoamericana. Hace diez años un festival como este no hubiese sido posible, y lo digo porque ya este tipo de eventos se manejan así, puede haber una bada de rock, pero también un grupo de bachata, o un artista urbano. Todos comparten un mismo espacio, hace años eso era impensable. A mí como artista me sirve mucho, porque para los rockeros soy muy popero, y para los poperos soy muy rockero y eso me hacía estar en un limbo. Con este tipo de festivales más diversos tengo un lugar asegurado.

Cuéntenos qué hay detrás de “Sarajevo”, su nuevo álbum, y cuáles han sido los retos más grandes que ha enfrentado en su carrera como solista…

Ya está afuera casi todo el álbum, faltan 4 canciones que salen el 26 de septiembre. Líricamente este álbum nació de quitarme límites, me refiero a que en años anteriores yo me ponía un concepto y hacía canciones bajo ese mismo concepto. Esta vez no tenía un enfoque específico, así que quise hablar de lo que sea. Hay canciones de amor, desamor, autosabotaje, inseguridad… Hay una canción con enfoque social que se llama “Luciérnaga” y habla sobre un feminicidio. Tengo otra más filosófica llamada “Rey Ahogado”, que siento yo que no conectó mucho con la gente, y lo entiendo, porque hablo de algo de lo que sufrimos los artistas al escribir una canción y dejar todo nuestro dolor en una canción que nos persigue toda la vida. Este álbum musicalmente es de lo más variado que he hecho en mi carrera.

¿Cómo se prepara José Madero para un show en un festival?

Estuve en una gira en Estados Unidos hace algunos meses, fue extensa y cansada, desde entonces me he dedicado a descansar. Creo que no hay un proceso de preparación específico, pero seguro un día antes del show me junto con mi banda, repasamos el setlist que aun no lo tenemos claro, no prometo nada con respecto a las canciones del álbum porque creo que las reservaremos para la gira, pero soy muy libre en ese aspecto. Estando en el camerino tengo mi proceso de “preshow”, pero de resto ya todo lo hacemos por instinto.

¿Qué otros proyectos vienen en camino?

De aquí a noviembre tenemos puros festivales y la gira comienza el 8 de ese mismo mes en Monterrey. Pasaremos por Centroamérica este año, y en 2025 empezaremos a soltar otros sencillos.