Buenas noches!!! Cómo ha ido? Estoy muy feliz y emocionado de mostrarles mi nueva canción y video #TeDije Calentando motores de lo que va a hacer #llegandoalrancho ya disponible en todas las plataformas digitales y comenten qué les parece!!! Abrazo parejo 🙏🏻🤠