Juan Vargas, con la lupa puesta en productores y compositores

Desde el estudio de este empresario, mánager y productor ejecutivo han salido canciones para artistas latinos como J Balvin, Juanes, Maluma, Karol G y Sech, entre otros.

¿Cómo llegó a la idea de crear una organización para productores y compositores?

Surge porque durante mucho tiempo trabajé como asistente y cuando conocí a Keytin me di cuenta de que yo no estaba hecho para eso, sino para algo más. Analicé la situación y entendí que era un ámbito que no tenía apoyo; entonces empecé a ser mánager de compositores y productores, pues nadie defendía a los cerebros detrás de cada canción para que les pagaran lo que es y valoraran su participación en la música.

¿Cómo identifica a un buen compositor?

Yo creo que una de las cosas importantes es el talento. Sin embargo, también es una selección de personas y buenas energías, de que uno coincida con la persona y que ella misma pueda aportar al buen ambiente laboral. Indudablemente, el talento es muy importante, pero ya con tanto recorrido en la música, uno tiene cierto discernimiento para escuchar qué puede funcionar y qué no.

¿Qué características debe tener una canción para que sea bien interpretada?

Lo que pasa es que cada género tiene su inclinación, sus palabras y ritmos específicos, nadie puede saber cuál tema será un hit o cuál no, pero uno puede conocer qué canción va para determinado artista, cuando tú los conoces bien a ellos, sabes por dónde va su inclinación. Por ejemplo, a Luis Fonsi ya sé qué tipo de música presentarle, es una persona que hace mucho pop, entonces obviamente no le vamos a enviar una referencia que sea cantada sobre una pista de reguetón.

¿Cómo funciona JC Entertainment?

La compañía se dedica a varias cosas, hay un segmento que se dedica a los artistas, donde se crean los perfiles, la misma música que nosotros vendemos la surten nuestros propios artistas, y aunque todavía no ha salido ninguno, ya los tenemos listos para estrenarse. Hay unos artistas que son pop, otros que son raperos y otros que cantan reguetón. Por otro lado, está el equipo de la composición, que no solamente tiene a Keytin, sino que también integra a otros compositores enfocados al pop. También tenemos cuatro productores y con ellos nos dedicamos a la parte de bits, en eso somos muy versátiles.

¿Cuáles son las cualidades que debe tener un compositor o productor para estar en su organización?

Más que todo es talento y buena energía, no hay un requisito específico, la música es de insistir. Hay gente que me insiste tanto que termino escuchándola, pero no es tan buena o hay otros que me insisten hasta que escucho y me gusta. También soy una persona que no le gusta llenarse de mucha gente, porque puede ser un poco irresponsable; no se pueden controlar tantas cosas al tiempo, entonces prefiero mantener la exclusividad en ese sentido. Soy muy selectivo a la hora de tener un talento diferente.

¿De qué forma cambia la idea de ver el negocio de la música desde otro ángulo?

La música también sigue tendencias, entonces uno sigue estas nuevas modas y ritmos. Por ejemplo, por estos días salió Camilo cantando bachata y más de un artista quiso empezar a hacer canciones de bachata, también hubo un tiempo en el que empezó a sonar mucho el afrobeat, y todo el mundo empezó a adoptar ese ritmo; eso sí, sin dejar a un lado la esencia.

¿Considera que un músico hace la canción o la canción lo hace a él?

El músico hace la canción totalmente. Hay diferentes formas en las que cada cantante interpreta las canciones. Mientras que un Luis Fonsi puede subir más en las vocales, hay otros que pueden ser más bajos o modificar cosas de las canciones. Hay canciones que se envían completas y muchas veces los artistas cambian un rapeo, dos o tres palabras, porque lo acoplan a su vocabulario o hay canciones que tienen el vocabulario muy obsceno y a ellos no les gusta, entonces modifican ese tipo de palabras.

¿Qué fue lo más difícil en sus comienzos?

Lo más difícil fue hacer que creyeran en mí. Hay mucha gente en la industria, pero que te den la responsabilidad es muy difícil, así yo tuviera muchos amigos y ya los conociera de hace muchos años, cuando yo llegué con Keytin, pues todo el mundo decía, este es un peladito cualquiera, pero cuando ya empezamos a sacar temas como Culpables, de Manuel Turizo, y Pa’ olvidarte, de ChocQuibTown, fue cuando todos empezaron a entender que había alguien detrás de esas canciones y las cosas se empezaron a dar. No es suerte, se trata de insistir y tener constancia.

¿Cuáles son los retos ahora?

Tenemos cuatro proyectos musicales que serán los primeros en estrenarse y seguir creciendo, seguir supliendo las necesidades de la producción y la composición. Hay otro reto que voy a asumir y es que estoy entrando en el mundo de las series y la televisión. Es un proyecto que con paciencia se ha convertido en un propósito y una nueva oportunidad.