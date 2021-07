Juanes anuncia su gira “Origen” 2021 por Estados Unidos

El ícono del rock y ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, Juanes, anunció hoy su “Gira Origen” 2021 por EE. UU., que será un viaje íntimo y envolvente que irá desde sus grandes éxitos hasta las primeras presentaciones en vivo de las canciones que componen el disco y el documental que el artista estrenó recientemente bajo el título de “Origen” y a los que la crítica no han dejado de aplaudir.

Aclamado como una “Obra maestra” por Rolling Stone, “Origen” lleva a Juanes a las raíces de su carrera para entregar una colección brillante en la que reinterpreta algunas de las canciones más importantes y rinde tributo a los artistas que dieron forma a su visión musical.

“Nuestro Origen es donde la dirección de nuestra vida y nuestro lugar en el universo comienzan y toman forma. Para mí, el origen está en el amor por la música inculcado por mi familia, el aprecio por mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que conmovieron mi alma desde el inicio. “Origen” es mi homenaje personal a varios de esos artistas y canciones que más influyeron en mí antes de mi carrera como solista. Estas canciones siguen siendo un mapa al que regreso para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Es la música que habita en lo más profundo de mi corazón, música que nunca se olvida”, aseguró Juanes a través de un comunicado.

“Este proyecto se construye sobre la base del amor por la música inculcado por mi familia, el aprecio por mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que conmovieron mi alma desde el inicio. ‘Estas canciones residen en lo más profundo de mi corazón y siguen siendo un mapa al que regreso para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Grabamos estas canciones en vivo con la intención de interpretarlas desde el inicio en una atmósfera especial. Ahora, que volvemos a estar juntos, me emociona mucho poder llevar la intimidad y la energía de la guitarra que componen estas canciones a los fanáticos a lo largo de Estados Unidos”, añadió el artista.

Producida por Live Nation, la gira estará compuesta por 20 fechas, arrancará el 16 de septiembre en The Filmore en Miami y hará paradas en New York, Los Ángeles, San Francisco, Washington DC, Houston, Dallas y muchas ciudades más en todo el país.

Los boletos estarán disponibles en preventa del artista desde el miércoles 14 de julio a las 10 a.m. hasta el jueves a las 10 p.m., hora local. Los boletos en preventa de Live Nation / Venue estarán disponibles el jueves 15 de julio desde las 10 am hasta las 10 pm, hora local. Los boletos para el público general saldrán a la venta el viernes 16 de julio, a las 10 am, hora local en ticketmaster.com.

Al anunciar esta gira tan especial desde su estudio en Miami, Juanes recordó su dedicación a celebrar los orígenes de las mejores canciones de la música latina y su compromiso con el futuro creativo del género. Además, anunció al estudiante ganador de la beca de cuatro años que patrocina junto a la Academia Latina de la Grabación en la Escuela de Música Berklee.

“En ‘Origen’, Juanes nos entrega una obra maestra... un disco análogo… honesto y exquisito… Su vulnerabilidad y determinación se traducen en genialidad. Juanes tiene un lugar entre las leyendas. Se abre camino entre los grandes para regalarnos uno de los mejores homenajes en la historia de la música latina”, Diego Ortiz, Rolling Stone.

“Desde Springsteen a Juan Luis Guerra, el rockero colombiano cubre la banda sonora de su vida a su manera. Desde ‘No Tengo Dinero’, del ícono mexicano Juan Gabriel, hasta ‘Volver’ de Carlos Gardel, y con un estilo vintage (y subversivo) … la música es totalmente propia de Juanes y todo suena en vivo”, Leila Cobo, Billboard

“Juanes regresa a sus raíces con ‘Origen’, un disco de covers en el que rinde homenaje a los cantantes que más han influido en su vida y en su carrera. El álbum se compone de estilos tan diversos como el tango, el merengue, el heavy metal, el folk, el regue, el vallenato, el pop y, por supuesto, el rock. E incluye los sencillos ‘El Amor Después Del Amor’ en una versión llena de rock y góspel, y el clásico de Springsteen ‘Dancing In The Dark’ en un estilo más suave y en español”, Sigal Ratner, AP.