Juanes: El cielo con los zapatos húmedos

Juanes compró su primera guitarra en una prendería por 750 pesos cuando tenía doce años ($ 60.000 de hoy). Foto: El Espectador - Jorge Londoño

No sabe echar chistes, tiene mala ortografía y es pesado para el inglés, al contrario de Shakira, que aprendió inglés desde niña y tiene un talento especial para los idiomas. Pesado sí, pero no tonto, hizo de esta limitación una bandera de rebeldía y le ha sacado partido poniéndose camisetas desafiantes que dicen «frijolero» o «se habla español», como la que usó la noche de su moñona en la entrega de los premios Grammy, ceremonia en la que es obligatorio hablar inglés. No le gusta el fútbol, «porque no», ni las charcuterías ni los jamones...