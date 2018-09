De tour por Medellín, Cali y Bogotá

Juanes: “Llevo preparando esta gira 46 años”

Juan Carlos Piedrahíta B.

Casi tres décadas sobre los escenarios le han servido a Juanes para conocerse mucho más. Ahora sabe identificar mejor sus potencialidades, establece con claridad sus metas y tiene una relación diáfana con el público. Asegura que gracias a esa conciencia está viviendo la etapa más fructífera de su carrera musical y que por eso tomó las riendas para volver a casa, a Colombia, y presentarse con un espectáculo impactante en el que tendrá el respaldo de Miguel Bosé y Sebastián Yatra.

Pocos días lo separan de su gira de conciertos en Bogotá, Medellín y Pasto. ¿Tiene alguna expectativa especial por el hecho de presentarse en su país?

El más contento con esta gira por Colombia sin duda soy yo. El hecho de tocar en mi país siempre es como un sueño que me potencializa como artista. He realizado presentaciones en distintas ciudades, pero creo que en Bogotá, Medellín y Cali no hacía conciertos desde hace unos tres años. El panorama no puede ser mejor porque estaré con Miguel Bosé en las tres ciudades y con Yatra compartiré experiencias en la capital, así que el escenario no podía ser más óptimo. Además, creo que estoy pasando por mi mejor momento como artista, como músico y como entertainment. Colombia es la casa y por eso es lo más importante.

El comentario general es que se trata de un montaje espectacular con luces y efectos. ¿Cómo se está preparando para esta gira?

La verdad es que yo llevo preparando esta gira 46 años. He realizado muchos conciertos en la última temporada y ahora me conozco a la perfección como artista, así que puedo decir que encontramos un balance entre todos los componentes para hacer un show realmente entretenido. Con la banda no hemos parado de tocar y eso nos ha llevado a que tengamos una música muy afincada y afianzada en este momento. En Colombia vamos a demostrar todo lo que podemos hacer en vivo sin guardarnos nada.

Acaba de decir que este es su mejor momento como artista. ¿Por qué tiene esa percepción?

La experiencia hace a los verdaderos maestros. Creo que una cosa era cuando me subía a los escenarios a mis 15 o 20 años, y otra muy distinta es asumir ese reto en la actualidad. La práctica, la tabla como decimos en el ámbito musical, es lo que realmente nos hace crecer. Ahora tengo una habilidad muy desarrollada para identificar los gustos del público.

¿Sabe con más claridad qué es lo que quiere el público y conoce mejor sus propios alcances o no?

Claro. Sé muy bien lo que tengo y tengo claro en qué debo superarme. Por eso digo, sin miedo a equivocarme, que este es mi mejor momento como ser humano y como artista. Soy mucho más seguro de mis procesos y eso me otorga una claridad que antes no tenía.

Lleva usted más de 25 años de experiencia en la música. ¿Cómo ha sido su relación con los estudios de grabación?

Yo podría vivir en un estudio de grabación sin ningún problema. Para mí es un privilegio poder entrar a un cubículo y que de ese ingreso se pueda producir música. Eso es algo genial.

¿Su amor por el estudio de grabación es muy contrastante con el sentimiento que le despiertan los escenarios para conciertos en vivo?

En el escenario ese privilegio del encierro en el estudio de grabación se convierte en magia. Los conciertos son pura energía, es el momento en el que todo se puede desfogar. Creo que disfruto mucho los dos ámbitos, pero en este momento el vivo es mi salsa y estoy en plena gira por Los Ángeles y Nueva York.

Siendo rockero desde el alma, a usted le ha tocado vivir distintas tendencias musicales: el vallenato, el tropipop, la música popular y el género urbano, para mencionar algunos. ¿Cómo ha afrontado estos embates?

Yo he vivido todos esos fenómenos musicales como consumidor también, no solamente como músico. La música ha sido cíclica y lo que yo he hecho es tomar de cada uno de esos fenómenos lo que considero más interesante y lo desarrollo en mi estilo. Los adelantos tecnológicos han democratizado mucho la música y tenemos mucha información por todos lados, incluso mis hijos se encargan muchas veces de mostrarme lo que está en tendencia.

A Juanes lo hemos visto en grandes montajes musicales con juego de luces. También ha hecho conciertos en formatos más orgánicos, pero en cualquier caso usted no abandona la guitarra, ¿por qué?

A la guitarra le tengo un amor muy especial. Yo aprovecho las cuerdas para hacer mi música. No soy un gran guitarrista, pero conozco el lenguaje del instrumento y eso me ha llevado a que le tenga una confianza inmensa. Ella está a mi lado en los tiempos libres y en los instantes de composición. Yo siento que no puedo dejar de tocar la guitarra más de dos o tres días.

¿Le gusta la idea de mover la música con sencillos y no con álbumes?

Yo hace poquito, menos de dos meses, saqué mi nueva canción. Sigo pensando en grupos de temas, pero la decisión que tomé es ir canción por canción hasta lograr un compilado con esas nuevas grabaciones. Por lo menos el mundo latino se mueve con sencillos, así funciona.

¿Cuál es su opinión frente al reguetón ahora?

El reguetón comenzó en la calle, así como sucedió con el rock algunas décadas atrás. Ambos estilos arrancaron de manera orgánica y su sonido se fue generalizando y mezclando con otros géneros. Tal vez dentro de poco llegue otro sonido que se alimente de todas partes.

Por lo menos en Bogotá estará con dos “parceros” en gira, con Miguel Bosé y Sebastián Yatra. ¿Cómo define a este par de cómplices?

Empiezo por Yatra, a quien considero un joven muy talentoso. Es un artista muy completo… y pues Miguel Bosé es una especie de David Bowie para el mundo iberoamericano. Soy un privilegiado al poder estar con ellos sobre un escenario.

¿Cuál será el repertorio de la gira?

Será un recorrido por todos los discos. La gente podrá escuchar tanto las canciones nuevas como los clásicos, incluso tenemos montados algunos covers. Es un concierto que no se pueden perder.

Los conciertos serán el 28 de septiembre en la Plaza de Toros La Macarena, de Medellín; el 29 de septiembre en Cali y el 3 de octubre en Bogotá, en el nuevo Movistar Arena.