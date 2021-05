Juanes regresa a su “Origen” junto al documental exclusivo de Amazon Prime Video

Aclamado como “Uno de los álbumes más anticipados del 2021” por la revista Rolling Stone, el décimo álbum de la superestrella es una colección cuidadosamente seleccionada, de regreso a las raíces. Amazon Prime Video estrenará el documental el mismo día, mostrando imágenes nunca antes vistas de los primeros años de Juanes.

El veinticinco veces ganador del Grammy/Latin Grammy, Juanes, y Universal Music Latin Entertainment, anuncian como fecha de lanzamiento el 28 de mayo para el décimo álbum “Origen”, de la superestrella colombiana multiplatino del rock, y su documental complementario Amazon Exclusive en Amazon Prime Video. Los fans pueden ver el primer tráiler oficial del documental y comenzar con la precompra/precarga del álbum a partir de hoy.

En preparación para el álbum y el documental, un episodio enfocado en Juanes de la serie biográfica, “Mi Historia”, se lanzará el 19 de mayo en la app de Amazon Music, en donde Juanes ofrece una mirada íntima a los inicios de su carrera.

Como el embajador global líder del rock latino por dos décadas, Juanes ha conquistado a fans alrededor del mundo con su distintivo estilo construido sobre una base de composiciones creadas con inteligencia, una profunda pasión por el rock y un respeto similar por los ritmos indígenas y tradicionales de su natal Colombia y América Latina.

Ahora, usando sus habilidades como un maestro de la música, perfeccionadas a lo largo de su carrera, regresa con pasión a sus raíces para compartir una brillante colección que re imagina algunas de las canciones y artistas más importantes que dieron forma a los inicios de su propia visión musical.

“Nuestro Origen es en donde el rumbo de nuestra vida y de nuestro lugar en el universo comienza y cobra forma. Para mí, es construido sobre el amor por la música que me fue inculcado por mi familia, el aprecio a mi cultura y el descubrimiento de las canciones y artistas que conmovieron mi alma por primera vez. ‘Origen’ es mi tributo personal a muchos de esos artistas y canciones que tuvieron mayor influencia en mí antes de mi carrera como solista. Estas son las canciones que continúan siendo un mapa al que constantemente regreso para recordar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me dirijo. Es la música en lo más profundo de mi corazón, que nunca será olvidada” aseguró Juanes.

Coproducido por Juanes y el ganador de múltiples Grammy, el productor Sebastian Krys (quien también estuvo al frente de los recientes galardonados álbumes para Elvis Costello) este energizante álbum cuenta con instrumentación y producción de alta precisión a lo largo de una lista de canciones que abarcan estilos originales tan diversos como el tango, merengue, heavy metal, folk, reggue, vallenato, pop y claro, rock, en donde frecuentemente Juanes completamente re imagina el sonido y el estilo como fusiones a través de múltiples géneros.

Los dos sencillos del álbum recién lanzados por adelantado han brindado una primera prueba que los mismos ya han causado emoción de parte de los fans y los críticos por igual, mientras la versión adrenalizada de rock y góspel de Juanes de la canción “El Amor Después del Amor” de Fito Páez ya ha sido alabada como “Una de mejores canciones nuevas de la primavera”, por NPR, con otros añadiendo “Este es Juanes como nunca lo habías visto o escuchado antes… El grande del rock colombiano suena como un artista renacido… y lo lleva al máximo nivel, trayendo una ejecución alentadora y conmovedora … como un símbolo de esperanza y renacimiento”.

Esta reacción excepcional ha continuado, mientras Juanes hace un cambio de enfoque al lanzar una versión personalmente introspectiva y profundamente emocional del clásico global de Bruce Springsteen, “Dancing On The Dark”, la cual fue rápidamente alabada por Dave Marsh, erudito de Springsteen y conductor de E-Street Radio quien dijo que:

“Una de las mejores versiones de una canción de Bruce que he escuchado… No puedo recordar la última vez que escuché una versión de una canción de Bruce que fuera la mitad de buena que esta… tomó una canción conocida y la hizo suya… que es como haces que el Rock & Roll sea verdaderamente universal… y como Springsteen, él se preocupa mucho por la gente a la que le está cantando y sobre la que canta”.

“Origen” se lanzará en conjunto con un documental Amazon Exclusive, mostrando presentaciones de las nuevas canciones en escenarios de cápsula del tiempo, al estilo de programas de televisión clásicos de tres diferentes eras.

Con el productor ejecutivo José Tillán al frente, ganador del Emmy y múltiples Latin Grammy, el coproductor ejecutivo Jesús López, Chairman de Universal Music Latam & Iberia, y el director Kacho López, múltiple ganador del Latin Grammy, el especial también muestra a Juanes hablando sobre la realización del álbum e interactuando con sus colegas compositores, Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina Fito Páez y Ziggy Marley – quienes comparten sus primeras reacciones a las nuevas interpretaciones de su trabajo.

Los espectadores también verán a Juanes abrirse al público de una forma muy personal, explicando cómo estas canciones lo influenciaron, y también compartiendo imágenes nunca antes vistas de él y su familia, en sus primeros años.

Lista de canciones

Rebelión - Joe Arroyo

Volver - Carlos Gardel

Nuestro Juramento - Julio Jaramillo

La Bilirrubina - Juan Luis Guerra

Todo Hombre Es Una Historia - Kraken

El Amor Después Del Amor - Fito Páez

Could You Be Loved - Bob Marley

Sin Medir Distancias - Diomedes Díaz

No Tengo Dinero - Juan Gabriel

Dancing In The Dark - Bruce Springsteen

De Oro - Familia Andre

Y Nos Dieron Las Diez - Joaquín Sabina