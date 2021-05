Juanes: un viaje de nostalgia a su “Origen” musical

El artista lanza un álbum en el que hace un recorrido por temas importantes en etapas como la infancia, la adolescencia y el momento previo a convertirse en solista. El registro desemboca en un documental de Amazon Prime Video.

“Hoy te digo que creo en el pasado / como punto de llegada”. Los versos corresponden al final del poema El leopardo, de Raúl Gómez Jattin. Propicios para recrear, entre otras cosas, lo que acontece en cierto momento en la vida profesional de un artista; de un músico, por ejemplo. Es en ese punto, ineludible para un creador, donde una mirada al pasado, un vistazo por el espejo retrovisor para observar de dónde se viene en muchos sentidos, resulta ser el paso más audaz; volver a los orígenes puede ser, paradójicamente, un proceso para reinventarse; reinvención: ese concepto tan machacado a veces en el ámbito creativo hasta convertirse en un lugar común sin sentido, resulta ser, en cambio, válido si parte de una necesidad honesta, si es el resultado de una búsqueda artística genuina.

Origen, el nuevo álbum del cantautor colombiano Juan Esteban Aristizábal, Juanes, está enmarcado en esta serie de premisas; es la forma con la que el músico decidió inventarse a sí mismo una vez más. La producción, compuesta por doce canciones de artistas a los que reconoce como referentes musicales que han hecho parte de su camino, y donde la nostalgia es sin duda uno de los componentes esenciales, es un proyecto en el que venía trabajando desde hace un par de años.

“Yo soy una persona muy nostálgica, siempre estoy recordando el pasado para hacer música; generalmente es lo que utilizo: los recuerdos y las memorias. Y en este álbum mucho más, porque traté de ir hasta la infancia, a los momentos más íntimos de mi niñez, donde yo tomé por primera vez una guitarra y empecé a cantar con mis hermanos y con mis papás”, contó Juanes en entrevista con El Espectador.

Mirar al pasado no es necesariamente apegarse o anclarse en él, es más bien, en este caso, un ejercicio inteligente y útil, con el que un músico puede ver con más certeza y claridad su presente y, asimismo, proyectar para dónde quiere dirigirse en términos creativos. Referente a esto, el artista comentó: “Definitivamente en este disco hay un elemento muy fuerte de nostalgia, aunque por otro lado fue artísticamente libre, en el sentido de que quise tomar todas estas canciones de otros artistas y ponerlas a mi medida, buscando acercarlas a mi mundo, entonces tiene nostalgia, pero tiene presente también”.

La riqueza de Origen, además, está en la diversidad tanto de géneros (rock, pop y merengue, entre otros) como de estilos y épocas. Esto lo convierte en un mosaico variopinto de sonoridades, con el que se puede viajar desde la década de los 40, hasta mediados de los años 90. “Si se pone un playlist de las (canciones) originales, realmente no hay ninguna conexión, pues es muy ecléctico todo. Lo que sí hicimos en la producción fue unificar todas las canciones a través de la percusión del Pacífico, el Atlántico y el Caribe colombiano, más la información de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, y eso les dio un hilo conductor y las puso en un mismo lugar. Además, el sonido lo trabajé coproduciendo con Sebastián Krys, un gran ingeniero y un buen amigo mío argentino, con el que hicimos una buena mancuerna y nos dedicamos a trabajar en que el sonido fuera muy especial”.

La escogencia de los temas, obviamente, no fue una tarea sencilla para él: una docena de canciones entre muchas y muchas de su preferencia no se constituyó en su momento en un asunto fácil de resolver. Al respecto, esto dijo Juanes: “Sí, fue durísima la selección, porque al final yo creo que ese playlist que hice en diciembre del año 2019 fue más o menos de 50 canciones, por mencionarte algo, porque realmente era una lista interminable, entonces fue muy complejo. Lo que hicimos fue separarlas en bloques de acuerdo con la edad y momentos muy icónicos de la vida, y yo creo que eso nos ayudó a llegar a estos doce temas, obviamente con la tristeza de decir: ‘yo quería grabar esta, o quería grabar esta otra’. Era de alguna manera imposible por los tiempos y otros aspectos”. Entre las elegidas se encuentran, El amor después del amor (Fito Páez), Dancing in the dark (Bruce Springsteen), Y nos dieron las diez (Joaquín Sabina), Sin medir distancias (Diomedes Díaz), Could you be loved (Bob Marley) y Rebelión (Joe Arroyo).

Como novedad, este álbum viene acompañado de una realización audiovisual, una película documental del mismo nombre. La razón es que era una oportunidad única para captar y preservar en imágenes todo un proceso creativo de una producción hasta ahora inédita en la carrera de Juanes.

“Existía la idea de un elemento visual, que es muy importante para sacar la música hoy en día, pero no sabíamos cómo se iba a dar, hasta que a mediados de 2020 la concretamos; en el papel era medio bizarra, porque era pensar en que te ibas a vestir como los Beatles, o como Julio Jaramillo o Gardel, y sin embargo, justamente lo que hicimos fue eso: copiar el escenario, copiar la vestimenta, los tiros de cámara, las formas en que editaban en ese momento. Viajamos por los años 60, 70 y 80, y nos fuimos con todas las de la ley: el peinado, la barba, la pinta de cada una de esas etapas que representan momentos muy históricos de la música”.

La música para inventarse a sí mismo una y otra vez

Se dice que posar, eventualmente y de modo reflexivo, la vista en el pasado, sin dejar de tener los pies bien puestos en el presente, es una buena fórmula para ir sobrellevando la vida. Juanes, que ya tiene una amplísima trayectoria y una carrera por lo demás exitosa, lo sabe muy bien: lo ha venido descubriendo paulatinamente y ha hecho de esta idea un derrotero por el cual transitar a nivel artístico.

“Este álbum, sin duda alguna, me da la certeza absoluta de que tengo un lugar al que quiero ir en este momento de mi vida; es un lugar muy claro que voy a seguir, más allá de las tendencias o de lo que genere likes o views, o lo que sea, quiero irme por un camino que siento que mi alma me grita. Yo creo que ese es el momento del origen, por eso este disco es importante, pues sale en un momento de mucha creatividad; lo digo de verdad, de corazón: estoy haciendo muchísima música nueva, llevo un año componiendo, y pues me sirvió mucho haber hecho este álbum primero, ya que con el sonido y otros elementos, definitivamente ahora voy por otro rumbo”, concluyó enfático el artista.