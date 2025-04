Julián Daza: “La música me salvó de terminar en la calle”

Julián Daza, cantante de música popular. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Julián Alexis Daza Espinosa, conocido artísticamente como Julián Daza, nació en San Carlos, Antioquia. Es conocido como “El Galán de la Música Popular” y proviene de una familia profundamente arraigada en la música, es hijo de Octavio Daza, músico, y Amparo Espinosa, profesora.

Desde una temprana edad, creció rodeado de melodías, instrumentos y voces que lo inspiraron a seguir el camino artístico. Como el mayor de tres hermanos, su trayectoria ha estado marcada por la disciplina y la pasión heredada de su familia. Además, es padre de dos hijos, quienes representan una de sus mayores motivaciones en la vida.

Esta herencia musical no solo definió su camino, sino que le permitió desarrollar un estilo y sonido propios. Pero el camino para llegar hasta aquí no fue fácil, y las dificultades de la vida le enseñaron el valor del trabajo, la perseverancia y la espiritualidad.

“Antes de darle forma a este proyecto musical trabajé en varias cosas. Emprendí con tapabocas en pandemia y quebré, luego importaba cosas de aseo personal y también quebré porque un socio malintencionado nos robó. Quedé muy endeudado, y para suplir las necesidades de mi casa me tocó comenzar a cantar por lo que me dieran”, dijo Daza en entrevista con Vea.

No sabe cómo lo hizo, pero con el esfuerzo de cada día logró pagar sus deudas. Aunque el sacrificio dio sus frutos, cuando cantaba solía tomar alcohol. “Un día llegué a la casa y no encontré a la mamá de mis niños, ellos tampoco estaban, se fueron. Luego de eso me volví alcohólico. Es curioso, porque esa vida nocturna me llevó a eso, pero a la vez, la música me salvó de terminar en la calle”.

Daza se quedaba en la esquina de la calle, sentado en una silla rimax con la caja de aguardiente al lado. Los habitantes de la calle se encargaban de cuidarlo y llevarlo hasta su casa. Dice que hoy entiende que esos habitantes de calle eran “angelitos” que Dios ponía en su camino.

“Soy de los grandes”, un homenaje a la vida

Parte de esa historia fue la inspiración para el sencillo “Soy de los grandes”, una canción que canta junto a Miguel Enrique y que es un homenaje para todas las personas que logran salir adelante.

Es una declaración de vida. La letra, cargada de emoción y superación, cuenta la historia de alguien que ha superado adversidades, ha enfrentado el menosprecio y la envidia, pero que, con convicción, sacrificio y trabajo duro, ha logrado alcanzar la grandeza sin perder su humildad.

La canción es un reflejo de la importancia de mantenerse fiel a uno mismo, de honrar la lealtad, y de nunca perder la fe en Dios. Con este sencillo, Julián Daza y Miguel Enrique envían un mensaje claro: el camino al éxito no es fácil, pero con perseverancia, determinación y humildad, se puede lograr.

“Soy de los Grandes” no solo resalta la importancia de la lucha por los sueños, sino que también invita a los oyentes a celebrar los logros alcanzados, a mantenerse firmes y orgullosos ante la vida.

“Muchas veces uno viene en la lucha de buscar un sueño, pero no se dan las cosas y se cierran puertas. Esta canción invita a no rendirse y no dejar a un lado los sueños solo porque las cosas no salieron bien en el primer intento”.