Julián López: "La calle fue mi máxima escuela"

Sandra Pino Bacca

Cuando tenía tan sólo trece años, decidió que era mejor vivir en la calle que en la casa de su madre y se fue a aventurar a Medellín. Allá vivió en albergues del distrito y trabajaba en los semáforos limpiando los vidrios a los carros, vendiendo dulces y todo lo que le generara el sustento diario: “Eso sí nunca me vi como un gamín, siempre estaba impecable, yo me acostumbré desde pequeño a bañarme tres veces al día, así que no perdí el hábito ”. Luego de varios años de “guerrearla” y pasar las duras y las maduras, volvió a Pereira, pidió perdón a su mamá, volvió al colegio, terminó el bachillerato e inicio lo que hoy es su carrera alterna: Producción equina. Él es Julián López, una de las máximas revelaciones de la música popular.

¿Qué significo para usted vivir en la calle?

Yo no viví como tal en la calle, si fuera de mi casa y lejos de mi familia. Lo hice por rebeldía, no porque en mi casa me maltrataran o no tuviéramos de comer, si éramos pobres pero mi mamá jamás dejó que nos fuéramos a la cama sin haber comido y siempre nos inculcó disciplina y que nos educáramos, solo que yo preferí en ese entonces la calle que la disciplina. Vivir fuera de la casa no es nada fácil pero tampoco me arrepiento porque eso me volvió fuerte, me enseñó el valor del dinero, de ahorrar y de edificar para lograr cosas grandes. Y a pesar de volver a la casa seguí trabajando porque cuando conoce el valor del dinero pues no puede dejar de conseguirlo. Vendiendo fruta en la calle en una carreta me iba muy bien. Aprendí a levantarme mucho antes del amanecer e irme a comprar a buen precio lo que vendería fresco, aprendí de calidad y aprendí a vivir.

Antes de ser cantante, usted amaba los caballos. Es más, estudió producción equina. ¿Que pasó con eso?

Siempre he querido tener una escuela…poder brindarles a esos niños de escasos recuerdos el aprender. No solo es el futbol y el básquet sino el campo que brinda deportes como es la vaquería. Ósea este ahora es mi proyecto alterno, pues en verdad desde niño lo que siempre soñaba era ser lo que soy hoy cantante.

El tema de los caballos es mi pasión, pero no caballos finos sino de competencias, appaloosas 4 millas, de competencia de vaquería, de rodeo que son cabellos que tienen un distintivo diferente. Estudié en el Sena e hice una especialización en equinos.

¿Como era su labor cuando trabajaba con los caballos?

Me tocaba hacer de todo toca cuidar caballos, alimentarlos, estar aplicando medicinas, es un recuerdo bonito y sé que voy a lograr mi proyecto a un futuro cercano.

Su historia de vida siempre ha estado marcada por momentos intensos. Por ejemplo, el conquistar a Marcela, quien hoy es su esposa fue un reto demasiado grande. ¿Porque siempre ir por lo más difícil?

Porque lo más difícil es lo que se valora, lo que se conversa, se cuida y se protege porque puede ser difícil pero no imposible. Yo a marcela durante 9 meses le dejé cartas día tras día, en la panadería de su papá, luego cuando aceptó una cita conmigo, 4 meses después fue que me dijo que sí sería mi novia, entonces eso me confirma que si se puede lograr los sueños. Ella y mi hija son mis mas grandes tesoros, vivo por y para ellas.

Cuando decidió irse a Panamá, fue después de fracasar con su negocio de pulpas de fruta y ya el bichito de la música estaba muy latente. ¿Qué pasa en el vecino país?

Yo me voy con lo poco que me quedaba de haber vendido las maquinas del negocio que en verdad no era mucho. Al llegar al aeropuerto de Panamá veo una vaya que anunciaba concierto de música popular y de una ubique al empresario, mi idea era que me pagara cualquier cosa para sobrevivir y comenzar y con él comenzó una carrera que no tenia de inmediato tomara un curso tan maravilloso. Cuando ya en Panamá vi que había cumplido un ciclo, Dios puso en mi camino y quien hoy es mi socio, mi ángel, mi inversionista y acá estoy logrando posicionarme con resultados espectaculares, mis temas ya se escuchan a nivel nacional y ya comparto escenario con los más destacados del género. Así que si te das cuenta valió la pena, insistir y jamás desistir.

¿Cuáles son sus canciones más representativas?

“Me quedo con las dos”, “El verbón”, “Borracho” y mi nuevo tema “Soltero de verdad”