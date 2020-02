Justin Bieber está convencido de que ganaría a Tom Cruise en una pelea

El año pasado Justin Bieber dejó a sus fans boquiabiertos cuando compartió un tuit en el que retaba a Tom Cruise a una pelea, etiquetando además al mismísimo presidente de la UFC (Ultimate Fighting Championship) en la publicación para darle visibilidad y tratar de conseguir aparentemente su respaldo.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?