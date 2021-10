Kamm, revolucionando el género urbano

A sus 20 años, el artista nacido en Valledupar dio el inicio oficial a su carrera musical con su primer álbum de 11 canciones titulado Yo soy Kamm, desahogo, un trabajo que, además de mostrar su versatilidad y su talento, enseña el trabajo que hay detrás de él. No fue fácil llegar al producto final, pero el artista disfrutó cada paso del proceso.

Su sencillo Sola, que forma parte de este álbum, le abrió las puertas de la música urbana, pues fue tan exitoso, que logró posicionarlo en la radio latinoamericana. Este fue el punto de partida de lo que el mundo empezó a escuchar como Kamm, el video del sencillo ya supera el millón de reproducciones en Youtube e incluso tiene una versión en salsa con la artista peruana Yahaira Plasencia.

Kamm - Sola (Video Oficial)

El martes 28 de septiembre, el joven artista presentó su primer show en tarima en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, en República Dominicana, país en el que se produjo el disco. En el escenario, el artista mostró con su voz y sus movimientos que lo suyo va en serio, y que está dispuesto a ser la propuesta innovadora del género, tanto en Colombia como en el mundo.

“Aunque afortunadamente estoy presentando mi primer álbum, no fue fácil llegar hasta acá. Pasé por varios estudios presentando mi propuesta, hablé con productores de diferentes lugares, pero nunca me sentía conforme con lo que me mostraban, decían “esto va a ser un hit”, y yo respondía: “Si esto para ti va a ser un hit, entonces me va a empezar a preocupar estar trabajando contigo”, y lo hice porque no sentí el compromiso… pero luego llegó Master Chris y creyó en mí”, comentó el artista a El Espectador.

Yo soy Kamm, desahogo nació de la necesidad del artista de encontrar su sonido y de mostrarle al mundo que, más allá de hacer reguetón, es un artista dispuesto a explorar otros géneros y que no le tiene miedo a experimentar. Por eso, dentro de las 11 canciones que componen el álbum, sus oyentes podrán escuchar, desde perreo y trap, hasta salsa y reguetón lento.

“Este álbum es un desahogo desde diferentes puntos de vista. Desde lo musical, porque desde niño quise explorar todos los géneros que pudiera, y desde las letras, porque son historias propias, cada uno tiene sus alegrías, sus sentimientos, su mundo y estas letras son mi mundo, cada línea es real porque lo he vivido”, comenta el artista.

Entre los temas que componen el disco, el artista aprovechó la ocasión para lanzar su sencillo Wiki Wiki Tra Tra, una fórmula explosiva de perreo intenso con una letra irreverente que tiene en su sonido el sabor latino, y que es una de sus favoritas. Yo soy Kamm, desahogo incluye sus temas Quién diría, Sola, Wiki Wiki Tra Tra, Reggaetón lento, Nota asesina, Desahogo, Yo quiero perreo, Como antes, El jardinero, Se te nota y la versión en salsa de Sola.

Kamm - Wiki Wiki Tra Tra (Video Oficial)

En su primera presentación realizada en Punta Cana, el artista cantó y bailó cada una de las canciones del disco, con un show repleto de color y sabor latino. Su sencillo Yo quiero perreo fue uno de los más aclamados por los asistentes y su performance fue aplaudido al final. Pero no todas sus canciones son para bailar, hay otras como El jardinero o Desahogo que son más lentas, y hablan de sus sentimientos más profundos. Canciones para dedicar, para bailar, para cantar… todos esos ingredientes componen Yo soy Kamm, desahogo.

“Estoy muy agradecido con Master Chris por haberme apoyado tanto en este proyecto al que le hemos metido tanto esfuerzo. La gente no lo sabe, pero los videos de las 11 canciones ya están listos y los grabamos todos en Bogotá… en una semana. Fueron jornadas muy largas, terminábamos un video y empezábamos con el otro, pero nos divertimos mucho y siempre tuvimos buena actitud”, señaló Kamm.

Y es que Christian Maldonado, conocido artísticamente como Master Chris, no es cualquier productor. En sus más de 20 años de carrera ha trabajado para artistas reconocidos, como Alexis y Fido, J Balvin, Celia Cruz, Zion y Lennox, Fonseca, Bonny Cepeda, entre otros. Siempre ha estado involucrado en el género urbano y ha sido testigo de esta nueva ola de artistas emergentes que están buscando su lugar en la música, como es el caso de Kamm, a quien apoyó desde el principio y estuvo al mando de la realización de su primer disco.

Camilo Camargo, su verdadero nombre, siempre ha tenido claro que su esencia es la misma sin importar cómo lo llamen, y quiso demostrarlo en Yo soy Kamm, desahogo, enfatizando en que él es el mismo en todas partes. “Camilo no es distinto a Kamm, siempre soy yo, y escribo sobre las cosas que he vivido”, explica.

A diferencia de otros artistas, Kamm escribe sus propias canciones, y se basa en experiencias muy personales que hacen que las letras tengan un sentido y un significado especial para él. Por eso quiso desahogarse en su primera producción musical, que considera como una parte muy íntima de él que quiso compartir con el mundo. “Este disco se llama así porque allí cuento muchas cosas de mí, crecí en Valledupar rodeado de muchos sonidos latinos y urbanos, escuchaba salsa, bachata, merengue, vallenato, música con letras muy lindas… esas son mis raíces”, agrega el artista.

Próximamente, Kamm estrenará otro de los sencillos del álbum, siendo Wiki Wiki Tra Tra el más reciente. También visitará algunas partes de Colombia promocionando su primer disco y estará confirmando futuros conciertos a través de sus redes sociales.