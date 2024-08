Karol G, Nodal, Yatra, Maia, Luis Alfonso y más estrenos musicales este viernes

Karol G, Nodal, Yatra y Luis Alfonso son alguno de los artistas que presentas sus producciones este viernes 30 de agosto. Foto: Agencia EFE

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este viernes 30 de agosto:

La antioqueña Karol G y el italiano Andrea Bocelli presentan ‘Vivo por Ella’, una versión de uno de los temas más icónicos de Bocelli, esta vez en su versión en español. El tema pertenece al próximo álbum de Bocelli, Duets, que saldrá al público el próximo 25 de octubre a través de Decca Records / Sugar Music y con el que celebra su 30 aniversario en la música

Andrea Bocelli dijo que la “canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones”.

Mientras que ‘La Bichota’ aseguró que descubrió a Andrea cuando era adolescente. “Estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí, es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar ‘Vivo por Ella’ me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

“Vivo per lei” catapultó a Andrea Bocelli al éxito en numerosos países cuando se publicó en 1995 en su álbum Bocelli. Encabezó las listas de éxitos en Francia, Suiza, Italia, Bélgica y Panamá, y se ha convertido en uno de los temas más escuchados del tenor. La versión española, «Vivo por ella», fue cantada originalmente con Marta Sánchez, y también ha cosechado un gran éxito.

El colombiano Sebastián Yatra lanza su nuevo sencillo “Los Domingos”, una nueva balada acústica donde el artista imagina distintos escenarios de lo que podría ser el reencuentro con la chica de sus sueños. El nombre del sencillo fue revelado por el propio artista un domingo durante un original gender/single reveal en México.

“Esta es la canción perfecta para dedicarla a esa persona especial. Marca el comienzo de una etapa hermosa en mi carrera, después de un año y medio de inspiración escribiendo música. Con este tema vuelvo a mis raíces románticas, con nervios, pero con mucha emoción, porque siento que estamos en un momento de la música donde la gente realmente conecta con lo que escucha. Para mí, es importante crear canciones que perduren en el tiempo y que toquen el corazón”, expresó Yatra.

El nuevo sencillo viene acompañado de un vídeo musical, dirigido por Pablo Curto y producido por Sample, y grabado en Madrid, en el que se presenta Yatra tocando la guitarra mientras se desarrollan diferentes escenas imaginativas en el fondo, ilustrando lo que podría haber sido la relación que el protagonista tanto añora.

Christian Nodal lanza la primera parte del álbum ‘PA’L CORA’, que cuenta con 7 temas en donde Nodal mezcla de los sonido del mariachi con el tumbado, la bachata, el pop, la balada y el bolero, entre otros.

A los ya estrenados ‘Kbron y Medio’, ‘No Me 100to Bien’, y La Intención’ junto a Peso Pluma, se le suman el sencillo, ‘Un Besito Más’ en colaboración con Estevie. Además de ‘La Corazonada’, ‘La Bachattita’ y ‘Bandolebrios’.

El amor, el despecho, el romance, la sensualidad, el doble sentido y la conquista son los grandes protagonistas del ‘PA’L CORA’ EP 01 en donde Christian Nodal hace un paseo por 7 historias con las que todos se podrán sentir identificados.

“En mis conciertos veo que mis fans algunos van despechados, otros van bien enamorados, unos van de fiesta, otros agüitados y al final mis shows siempre les sirven para algo, dependiendo en qué modo vayan, siempre les sirve pa’l cora. Por eso es por lo que quise que, tanto mi gira, como el álbum que comienza con este EP, sea un reflejo de lo que buscan en mí y lo que yo quiero dejar en ellos. Nunca olviden que los amo un chingo, todo lo que hago es para nosotros: para ustedes y para mí”, dijo Nodal.

El pereirano Luis Alfonso presenta su más reciente proyecto, “Contentoso”, un álbum que resume un año de trabajo con su equipo de más de 200 personas en producción, con quienes grabaron canciones en bloque y en vivo.

Durante este año, Luis Alfonso ha presentado algunas de las colaboraciones que componen “Contentoso”, como “Lo Que Ella Necesita” junto a Jessi Uribe, “Los Dolidos” con Tony Aguirre” y el más reciente “Tequila Con Cerveza” junto a Blessd, canción que se posicionó durante una semana en el top #1 en YouTube Colombia y en los charts de países como Ecuador y España; sin embargo, este álbum viene con más sorpresas, ya que cuenta con un total de 19 canciones y varias colaboraciones, con artistas como Jhonny Rivera, Paola Jara, Francy y Manchego.