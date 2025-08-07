Karol G sorprende con nueva versión de una de sus canciones. ‘La hice desde el alma’

La canción, que en su versión de estudio tiene una vibra más rítmica y tropical. Foto: EFE - Brianna Capozzi.

La Bichota sigue explorando nuevos matices de su música. En medio del éxito rotundo de su álbum Tropicoqueta, Karol G lanzó el pasado 6 de agosto una versión especial de la canción “Se puso linda”, interpretada únicamente con piano, una propuesta minimalista y emocional que ha conmovido a sus seguidores.

La nueva versión fue publicada en su canal oficial de YouTube bajo el título “Se puso linda - A piano”. En el video, grabado en un estudio de luz tenue y ambiente íntimo, Karol aparece sentada frente a un micrófono, acompañada por un pianista, sin efectos ni producción recargada. La interpretación destaca por su delicadeza vocal y la fuerza emocional de la letra, que en este formato cobra una dimensión completamente distinta a la versión original.

“Quiero mostrarles esta canción como la soñé desde el principio: desde el alma, sin adornos”, escribió Karol G en sus redes sociales, donde también compartió un fragmento del video.

La artista paisa, reconocida por sus ritmos urbanos y sus poderosos shows en vivo, se arriesga con esta propuesta más sobria y melancólica. La canción, que en su versión de estudio tiene una vibra más rítmica y tropical, se transforma aquí en una balada conmovedora que resalta la historia detrás del mensaje: una mujer que se reencuentra consigo misma tras una ruptura, y que se pone linda no para alguien más, sino para sí misma.

Una faceta distinta de Karol G

Este no es el primer experimento acústico de Karol G, pero sí uno de los más celebrados por sus fans en los últimos meses. En los comentarios del video, muchos usuarios han expresado cómo esta interpretación los ha hecho conectar de forma más profunda con la letra. “Nunca pensé que una canción que me hacía bailar también me haría llorar”, escribió una fan en YouTube.

“Se puso linda” forma parte del disco Tropicoqueta, lanzado el pasado 18 de julio. Este álbum ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público, en parte por su mezcla de géneros caribeños y su enfoque más íntimo en las letras. La versión a piano refuerza esta intención artística y le da a la canción un nuevo aire, más introspectivo.

Más versiones íntimas en camino

Durante una reciente listening party en Nueva York, Karol G interpretó otras canciones del álbum en formato acústico, incluyendo “Amiga mía” y “Dile Luna”. Aunque no todas han sido publicadas oficialmente, la artista dejó claro que le interesa seguir mostrando distintas versiones de sus temas, más allá del estilo urbano que la ha llevado al estrellato. “Estas canciones nacieron desde un lugar muy emocional, y me gusta compartirlas también desde ahí”, dijo Karol G durante el evento.

La publicación de “Se puso linda – A piano” no solo expande el universo sonoro de Tropicoqueta, sino que también confirma el momento de madurez artística que vive la cantante. Sin perder su esencia, Karol G se atreve a explorar nuevos lenguajes musicales que le permiten seguir conectando con su audiencia desde diferentes lugares.

Por ahora, sus fanáticos ya piden más versiones acústicas y sueñan con un posible EP o concierto en ese formato. Mientras tanto, la Bichota continúa demostrando que puede reinventarse una y otra vez, sin dejar de ser fiel a su estilo y a su verdad.