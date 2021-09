Karol G terminará su “Bichota Tour” en el Atanasio Girardot de Medellín

La artista anunció el cierre de su extensa gira para el 4 de diciembre en el estadio principal de la capital antioqueña. “‘Bichota tour’ no tendría sentido si no terminara donde todo empezó, en casa”, aseguró Karol G.

Karol G empezó su carrera musical hace más de 10 años, cuando en 2007 lanzó su primer sencillo En la playa bajo el sello Diamond Music.

Karol G - La playa

Más adelante, la paisa dio a conocer varios sencillos, pero no logró tener éxito hasta que, entre los años 2015 y 2017, se consolidó como una de las artistas revelación gracias a su álbum Unstoppable.

Con esta producción discográfica recibió una nominación a los premios Billboard de la Música Latina en 2018 en la categoría Top Latin Albums Artista del Año, Femenina.

Desde entonces el recorrido musical de Karol G ha estado plagado de éxitos y de ahí que su actual Bichota Tour, una extensa y ambiciosa gira que incluye varios destinos en Estados Unidos esté siendo todo un suceso dentro del género urbano.

El 4 de Diciembre termina BOCHOTA TOUR en la ciudad más chimbaaaa del mundo : MEDALLO!!! Nos vemos en el ATANASIO GIRARDOT HPPPPPP 🔥💖🥵💖🔥🥺🤌🏽🤩🤩🤩🤩 — BICHOTA (@karolg) September 2, 2021

A la artista paisa le gusta sorprender a sus seguidores y por eso recurrió a sus redes sociales para darles una noticia contundente: Bichota Tour finalizará en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín,. el 4 de diciembre de 2021.

“Bichota Tour no tendría sentido si no terminara donde todo empezó, en casa. Para mi familia no solo de Medellín, sino de Colombia entera, nos vemos este 4 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Pdta.: No dejes que te lo cuenten porque será algo que no se repetirá jamás”, comentó Karol G.

Por su parte, Daniel Quintero, alcalde de Medellín celebró la noticia del concierto de Karol G en su ciudad y manifestó: “gran noticia para la reactivación en Medellín”.