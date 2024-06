Karol G, Mujer del Año de Billboard: “Han sido los años más hermosos de mi carrera”

Karol G en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024. Foto: ALLISON DINNER/EFE

Con un video de menos de tres minutos, la cantante colombiana Karol G agradeció a Billboard por haberla reconocido como la “Mujer del Año” en la ceremonia que destaca el rol de las mujeres en la música latina que se llevó a cabo la noche del domingo 9 de junio en Miami.

“Gracias Billboard por este reconocimiento. No solo este año, los últimos años han sido los más hermosos de mi carrera. Todo el proceso ha sido increíble, pero estos últimos años han sido de cosechar tantas cosas que he sembrado en mi vida. Me siento honrada por lo que significa y por la responsabilidad que trae detrás”.

En su mensaje, la colombiana agradeció a las mujeres que de alguna forma han hecho parte de su carrera. “Quiero agradecer infinitamente a todas las mujeres que han hecho esto posible. A todas las mujeres que hacen parte de mi equipo de trabajo, a las que han colaborado conmigo en mi música, a las que han participado en mis proyectos y a todas las que me escuchan desde su casa y también hacen parte de este éxito”.

Se mostró reflexiva e inspiradora. “No dejen de creer en ustedes. No solo por buscar una meta, sino por hacer su mundo más bonito, más grande, más especial. Me siento muy feliz. Hay una parte de mi corazón que se siente nostálgica. Me hacen recordar mucho todos los años de carrera, de trabajo, de muchos ‘no’, de puertas cerradas, de burlas, de muchos sacrificios, de muchas lágrimas, pero también de mucha felicidad y de mucha experiencia. La gente le tiene miedo a los procesos, pero lo más lindo de los procesos son la experiencia”.

La paisa habló de una un pendiente. “La cosa número uno que tengo en lista de cosas por hacer es seguir inspirando a las personas en el mundo a que crean en ellas y que sigan trabajando durísimo. Voy a seguir trabajando para seguir llevando un poco de luz. Hoy lo recibo yo, en el futuro serán otras, en el pasado fueron otras las que tuvieron esta oportunidad. Gracias por acompañarme a cumplir sueños”.

Karol G, quien está de gira por Europa, no pudo estar presente en la ceremonia. Sin embargo, Guillermo Giraldo, conocido como “Papá G”, el papá de la Bichota, estuvo en el lugar y agradeció el reconocimiento para su hija.

“Muchas gracias a Leila (Cobo), a Cisco (Suárez), a Telemundo por haberle abierto la puerta a una niña pequeña que de 5 años me hacía los coros a este artista que no fue exitoso. La artista no nos pudo acompañar, ya que está en su gira mundial desde Zúrich, pero me halaga estar rodeado de estrellas y leyendas. Mujeres talentosas que arrasan en el mundo de la música. Gracias a ustedes, los fanáticos y al equipo de trabajo”.

En su página web Billboard explica alguna de las razones por las que Karol G fue reconocida como la mujer del año:

“Karol G cerró el 2023 por todo lo alto. Fue la primera mujer (y segunda artista en la historia) en encabezar el Billboard 200 con un álbum totalmente en español (Mañana Será Bonito); la artista latina femenina más grande en las listas de fin de año de Billboard (solo detrás de Bad Bunny y Peso Pluma); y la ganadora del Latin Grammy al álbum del año en noviembre, así como del premio al mejor álbum urbano (la primera mujer en ganar este último).

Como artista de gira, vendió la asombrosa cifra de 925.000 entradas, recaudando 155,3 millones de dólares, lo que la colocó en el puesto No. 11 en la lista Top Tours del 2023 de Billboard Boxscore, que incluye todos los géneros musicales.

En los primeros seis meses del año, Karol G fue honrada con el premio Mujer del Año de Billboard y, en su paso por América Latina, su gira Mañana Será Bonito recaudó más de 100 millones de dólares y vendió casi 1 millón de entradas. Mantuvo su estatus como la artista latina más reproducida en Spotify (por cuatro años consecutivos), según la plataforma”.

La colombiana, ganadora de un Grammy y cinco Latin Grammy, se suma a otras homenajeadas, con otros distintivos, como Gloria Estefan (“Leyenda”), Camila Cabello (“Impacto Global”), Ana Bárbara (“Trayectoria Musical”), Ángela Aguilar (“Dinastía Musical”), Kali Uchis (“Estrella en Ascenso”) y Kany García “Espíritu de Cambio”.

En 2023 las homenajeadas fueron, entre otras, Shakira, como ‘Mujer del año’, Ana Gabriel, Emilia y Thalía. La premiación de este 2024 se transmitirá en vivo para Latinoamérica por el canal Telemundo Internacional el próximo 9 de junio a las 8 p.m. (hora Colombia), en conjunto con E! Entertainment, señal que realizará la transmisión de la alfombra roja con la gran llegada de las estrellas.