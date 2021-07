Katie Angel quiere dar en la música pasos de gigante

¿Cómo llegó la colaboración con Noel Schajris para lanzar el tema “Tan perfecto”?

Fue todo tan mágico y bonito. Estaba grabando un videoclip musical en Venezuela y llegó una persona de mi equipo con mi celular y me dijo: “Katie, te acaba de llegar un DM a Instagram de Noel Schjaris”. No lo podía creer. Inmediatamente le contesté, comenzamos a hablar, nos conocimos y quedamos con el plan de hacer música juntos. Un par de meses después me escribió que acababa de escribir un tema y me preguntó que si lo grabábamos juntos. Hasta lloré de la emoción y le dije, obviamente, que quería cantar con él. Además, como Noel es tan noble me dijo que le encantaba como sonaban nuestras voces juntas.

¿Se imaginaba una colaboración musical con este artista?

No, para nada. Siempre he dicho que uno visualiza las cosas y trabaja para conseguirlas, pero nunca te esperas que algo así puede pasar, y menos en la forma en la que ocurre. Uno debe trabajar con ganas, con el corazón, así nada puede salir mal. Hay un Dios allá arriba que todo lo ve, y de eso se trata.

¿Qué significa “Tan perfecto” para su carrera?

Significa un paso adelante, significa Diosito allá arriba diciéndome: “Vas por buen camino”. Es una manera de florecer un poco en la música y consolidar el trabajo que se viene haciendo desde años atrás. Esta carrera ha sido corta, con base en mucho esfuerzo y sacrificio, sobre todo porque vengo del mundo digital, hacer música de manera independiente no ha sido fácil, pero es bonito.

¿Cómo se plasmó la idea de hacer el videoclip?

Nosotros teníamos esto listo desde hace más de un año y estábamos muy ansiosos por encontrarnos y grabar el videoclip. Cuando por fin esto mejora un poco, lo invito a Miami, le abrimos las puertas de nuestro estudio y pudimos grabar el tema en familia. Estuvimos 72 horas ahí haciendo todo el montaje, siento que fue muy especial porque yo venía hablando con Noel desde hacía mucho tiempo; pero nunca es lo mismo como verlo en persona, abrazarlo y aproveché para conversar con todas las cosas que quería decirle desde chiquita.

Katie Angel & Noel Schajris - Tan Perfecto (OFFICIAL VIDEO)

¿Cómo se dio el primer encuentro con Noel Schajris?

Ese primer encuentro fue muy raro, como estamos en plena pandemia pues cada uno estaba en su set. Cuando ya por fin nos pudimos ver, que ya íbamos a hacer la grabación del videoclip, estábamos tan concentrados en lo de nosotros, hablando y hablando, que cuando ya nos indicaban que íbamos a empezar a grabar, estábamos idos en nuestras conversaciones. Hicimos ‘click’, por eso siempre digo que siento que conozco a Noel de toda la vida. Hicimos una amistad muy linda.

¿Se ha visto alguna vez como referente de la música pop romántica?

Eso Dios lo dirá, por ahora me falta mucho camino por recorrer. Ahora soy una esponjita que trata de absorber todo de personas lindas; aprender, trabajar y al final uno es el reflejo del trabajo duro. A Noel lo admiro muchísimo, porque tiene más de 20 años de carrera y para eso hay que trabajar mucho para lograrlo.

¿Fue fácil incursionar en la música siendo una influenciadora reconocida?

Incursionar en la música para mí fue difícil, por esa razón terminé alejándome un poco cuando era más pequeña y decidí emprender otros proyectos y hacer una carrera universitaria, como lo es medicina. Muchas personas saben que soy médica, pero la música para mí era como una estrella que quería, pero al mismo tiempo era inalcanzable. Un día decidí dejar de pensar en eso y abrí mi canal de Youtube cuando me mudé a Estados Unidos. Con mucho trabajo y esfuerzo mi canal comenzó a crecer, hacía alrededor de dos o tres videos a la semana y en menos de un año éramos más de 2 millones de suscriptores y hoy ya tengo más de 15 millones, pero más allá de los números, es ese público que ha creído en mí. Luego decidí sacar esas canciones que tenía en el baúl, que no me atrevía por no creer en mí.

El sentimiento de la música estaba latente, ¿por qué estudiar medicina?

Siempre dije que lo que quería hacer era tratar de ayudar a otros y dejar este mundo mejor de lo que lo encontré. Me encantaba crear la conexión con la gente y qué mejor manera de hacerlo que estudiando Medicina. Claro, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Estudiar la carrera de Medicina, además de ser súper larga es compleja, es un desgaste mental, psicológico, emocional y en lo físico, por qué cuando llegan las guardias en el hospital, a veces pasan hasta 18 o 72 horas sin ver a tus familiares; pero todo eso me hizo ser lo que soy hoy y no me arrepiento de nada. Lo que hago a través de la pantalla también implica conexión con la gente, no estoy ejerciendo la carrera, pero Dios me permite también llegar a mi gente.

¿Tenía la intención de hacer música pop, baladas?

Ha sido un descubrimiento, porque consumía muchas baladas románticas de artistas como Sin Banderas, Shakira y David Bisbal, luego fui creciendo y me gustaba mucho más lo urbano, ya era Daddy Yankee, Bad Bunny, Nicky Jam y me gusta mucho lo que está haciendo Karol G. Eso ha influenciado mucho mi proyecto, por esa razón mi disco va a tener unos cuantos temas que tienen reguetón, que digo perreo hasta abajo, porque son canciones fuertes, que me encantan, obviamente siempre conservando un lenguaje acorde para mi público joven, por eso intento cuidar mis letras. Habrá un poco de dancell y K-pop.

¿“Tan perfecto” será parte de su nuevo álbum?

Tan perfecto es un sencillo que quisimos sacar justo antes del disco, amo esa canción, la adoro, pero va aparte del disco, que lleva un concepto que hemos creado. Ya estoy muy ansiosa, porque llevamos mucho tiempo trabajando en él.

¿El álbum será inédito o dará a conocer algunos sencillos antes?

Ese disco se lanza completo, porque tiene un estilo bien definido, estamos en vista de si vamos a lanzar una canción diaria o si va a ser un solo día todo completo. Ya pronto estaré avisándoles cómo se va a publicar el álbum. Es un poco de lo que soy yo, mucho power, colores. El video me explota la cabeza, tiene un concepto muy especial, el cual vengo creando desde hace mucho tiempo atrás y ya muero porque lo vean.