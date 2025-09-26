Kendrick Lamar en Bogotá: la historia detrás de la mejor canción del 2024

Kendrick Lamar nació hace 38 años en Compton, California. Foto: Instagram @applemusic - Instagram @applemusic

Kendrick Lamar, rapero oriundo de Compton, California (Estados Unidos), y ganador de numerosas distinciones como 22 premios Grammy y un premio Pulitzer de la música, tendrá su primera presentación en solitario en Bogotá este sábado 27 de septiembre en el escenario Vive Claro, en el marco de su “Grand National Tour”. Los encargados de abrir la presentación serán los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, dúo de música experimental que saltó a la fama global tras su presentación en el formato Tiny Desk hace casi un año.

Dentro del repertorio del estadounidense estará la canción de rap más laureada en la historia de los premios Grammy, galardonada en cinco ocasiones —incluyendo “Canción del año”— durante la ceremonia del pasado 2 de febrero. Se trata de Not Like Us, el que en principio era su cuarto diss track —como se les llama a las canciones de hip hop enmarcadas dentro de alguna rivalidad entre artistas— dirigido al cantante canadiense Drake, y que terminó por consagrarlo en la cima musical de su país, dándole su lugar como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX, una semana después de recibir los galardones mencionados previamente.

Publicada el 4 de mayo de 2024, Not Like Us marcó el final de la disputa musical entre Lamar y Drake, que comenzó su etapa más reciente en octubre de 2023 tras el lanzamiento de la canción First Person Shooter del rapero canadiense junto a J. Cole, contenida en el álbum “For All The Dogs”. En esta se hace alusión a “los tres grandes” del rap norteamericano contemporáneo, haciendo referencia precisamente a J. Cole, Drake y Kendrick Lamar. Como respuesta, Lamar aprovechó su colaboración con Future y Metro Boomin en la canción Like That, publicada en marzo de 2024, para enviar la frase: “Al carajo los tres grandes: solo soy el gran yo”.

Tras esto, lo que vino fue una serie de canciones insultándose mutuamente: Push Ups, Taylor Made Freestyle y Family Matters, por parte de Drake; Euphoria, 6:16 in LA, Meet the Grahams y, finalmente, Not Like Us, por parte de Kendrick. El tono fue escalando progresivamente, hasta culminar con acusaciones de pedofilia por parte de Lamar hacia el canadiense, a quien también calificó de “colonizador” y “mentiroso”, acusaciones que el cantante ha rechazado y que lo llevaron a demandar a Universal Music Group por difamación.

A pesar de este contexto, la canción alcanzó el primer lugar en la lista global de Billboard la semana que debutó, con lo cual logró trascender la disputa para ser un tema aclamado hasta el día de hoy. Los bogotanos tendrán la oportunidad de repasar la exitosa trayectoria de Kendrick Lamar, incluyendo las canciones de su más reciente álbum, “GNX”, de noviembre de 2024.