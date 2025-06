Kendrick Lamar en Colombia: fecha, precios de boletas y lugar del concierto

Kendrick Lamar presentará los éxitos de su álbum GNX, en el que incluyó colaboraciones con estrellas como SZA, con quien colaboró en dos de las 12 canciones que componen este proyecto musical. Foto: Instagram @applemusic - Instagram @applemusic

Kendrick Lamar, una de las voces más influyentes del rap a nivel global, se presentará por primera vez en solitario en Colombia como parte de su gira Grand National Tour. El anuncio fue confirmado en la mañana de este 27 de junio.

El estadounidense, ganador de 17 premios Grammy y primer rapero en recibir un Premio Pulitzer de Música, es reconocido en la industria por álbumes como To Pimp a Butterfly, DAMN. y GNX, su más reciente producción que incluye canciones como Luther, Squabble Up y TV Off.

¿Dónde y cuándo se presenta Kendrick Lamar en Colombia?

La cita con el norteamericano de 38 años será el viernes 27 de septiembre de 2025 en el Foro Vive Claro, un recinto ubicado al norte de Bogotá que se estrenará en próximos meses.

La presentación de Kendrick Lamar hará parte de su actual tour mundial y contará con dos artistas invitados: los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso, conocidos por su estilo irreverente y su mezcla de rap, funk y electrónica.

La gira Grand National ha sido anunciada como una continuación del éxito de The Big Steppers Tour y representa una experiencia en vivo cargada de intensidad visual y sonora. En esta ocasión, el show en Bogotá será el único en Colombia, lo que convierte a la fecha en una de las más esperadas del calendario musical nacional.

Precios de las boletas para el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

La boletería estará disponible en la plataforma Ticketmaster.co, con una preventa exclusiva para usuarios Claro el 30 de junio a las 9:00 a.m., y la venta general a partir del 1 de julio a la misma hora.

Los precios para el concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, que ya incluyen el valor del servicio y varían según la ubicación, son los siguientes:

Preferencial (+18 años): $275.000

Localidades 118, 120, 122, 124 (+18 años): $359.000

Localidades 117, 119, 121, 123 (para mayores de 7 años): $359.000

Localidades 125 a 132 (+18 años): $480.000

VIP (+18 años): $600.000

Localidades 110, 112, 114, 116 (+18 años): $721.000

Localidades 109, 111, 113, 115 (para mayores de 7 años): $721.000

Localidades 102, 104, 106, 108 (+18 años): $841.000

Localidades 101, 103, 105, 107 (para mayores de 7 años): $841.000

La visita de Kendrick Lamar a Colombia representa una oportunidad única para disfrutar en vivo del repertorio de uno de los artistas más importantes de la industria. Su concierto en Bogotá no solo será un evento musical de alto nivel, sino también una experiencia cultural que reafirma la presencia del hip hop en los escenarios latinoamericanos.