Kendrick Lamar podría encabezar el cartel del próximo Festival de Glastonbury

BANG Showbiz

Además de posicionarse en la actualidad como uno de los raperos más exitosos y aclamados de su generación, como se desprende de las astronómicas cifras de venta de sus discos, sus numerosos premios Grammy y el Nobel de Literatura que le fue concedido el año pasado, el rapero Kendrick Lamar podría acabar consagrándose como una de las figuras más destacadas de la historia de la música si finalmente se confirma su participación en el Festival de Glastonbury como cabeza de cartel. (También le puede interesar: El rapero Kendrick Lamar gana el Pulitzer de la música)



Fuentes cercanas a la organización del evento, considerado por muchos como la gran prueba de fuego que han de superar todos aquellos artistas que aspiren a pasar a la historia con mayúsculas, han revelado al diario británico The Sun que Michael Eavis y su hija Emily -fundador y principal dirigente del festival, respectivamente- se encontrarían estos días sumidos en intensas negociaciones para asegurarse la presencia del artista en la mítica Worthy Farm y, sobre todo, en el escenario principal del certamen, el Pyramid Stage, el año que viene. (Lea también: Kendrick Lamar lidera ventas en EE.UU. con el álbum "Untitled unmastered")



"A Emily le encantó el más reciente concierto de Kendrick Lamar, y aunque es posible que su espectáculo no sea precisamente del agrado de algunos puristas [Glastonbury se ha especializado tradicionalmente en bandas y artistas de rock], tanto ella como su padre Michael entienden que el festival debe evolucionar, ser más diverso y abrirse a nuevas audiencias", explicó un informante al citado medio para, a continuación, subrayar la idea de que el cartel de 2019 podría ser el más "ecléctico" de su historia. (Además, Glastonbury 2013: las mejores fotos)



Teniendo en cuenta el descanso temporal que se han tomado los promotores de la cita musical más importante del año en Reino Unido, la cual no se ha celebrado este verano para que pudieran regenerarse los terrenos de la finca y acometer de paso varias reformas, resulta comprensible que los medios del país hayan dedicado estas últimas semanas a especular con intensidad acerca de los muchos rostros conocidos que podrían reanudarlo en julio de 2019.



Entre ellos, sin duda cobra una importancia especial la rapera de moda en estos momentos, Cardi B -quien acaba de dar a luz a su primera hija pero también se encuentra preparando su segundo trabajo discográfico-, pero también tres pesos pesados de la industria como son Diana Ross, la reina del pop, Madonna, y el exbeatle Paul McCartney, quien ya dejaba entrever hace unas semanas que estaría encantado de regresar una vez más a uno de sus escenarios favoritos.