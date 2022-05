Kiss y su último acto sonoro en Colombia

Hoy la banda Kiss, liderada por el cantante y guitarrista Paul Stanley y el vocalista y bajista Gene Simmons, está dando cierre a una carrera meteórica en el rock. / Getty Images Foto: (C)Kevin Mazur

Kiss no es una banda de media tinta. La amas o la odias. En los años 90 —cuando empecé a escuchar música rock— no era apreciada mayoritariamente. La radio colombiana no programaba su música, quizá porque la encontraba vetusta, y entre aquellos que mostraban a ese entonces adolescente las maravillas del rock clásico por medio de casetes y vinilos había un consenso de que Pink Floyd, Led Zeppelin o The Beatles eran la esencia. Cuando yo preguntaba por aquel cuarteto de pinturas en el rostro y botas de enorme tacón las respuestas eran: “No tienen talento; no es un grupo auténtico; son afeminados y su gracia está en sacar la lengua y tocar melosas baladas”.

