Korn en Bogotá 2026: boletas, precios, cuándo es y más detalles

La agrupación también se presentará en otros escenarios de Latinoamérica, como Lima, Perú (5 de mayo); Santiago, Chile (8 de mayo); Buenos Aires, Argentina (10 de mayo); Asunción, Paraguay (13 de mayo); São Paulo, Brasil (16 de mayo); y Ciudad de México, México (19 de mayo). Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nueve años después de su última presentación en el país, Korn confirmó su regreso a Bogotá. La banda californiana, ícono del nu metal, se presentará el 2 de mayo de 2026 en el Coliseo MedPlus, como parte de una gira que recorrerá Latinoamérica y promete una puesta en escena visualmente impactante.

Será la tercera visita de Korn a Colombia, tras sus conciertos en 2010 y 2017, y una oportunidad única para verlos en vivo con un repertorio que combina clásicos como Blind y Falling Away from Me con nuevas joyas de su repertorio. La cita está programada para las 7:00 p.m., con apertura de puertas desde las 6:00 p.m.

Precios de la boletería para ver a Korn

La boletería estará disponible a través de Taquillalive.com y puntos autorizados. Los precios varían según la etapa de venta y la localidad.

En la Etapa I, los valores van desde $282.000 COP en Zona 5 hasta $1’333.000 COP en el paquete VIP, que incluye acceso anticipado, registro prioritario, pase y artículo de merchandising exclusivo. Para quienes adquieran sus entradas en la Etapa II, los precios oscilan entre $318.000 COP y $706.000 COP, dependiendo de la zona y el tipo de acceso (en esta etapa ya no hay posibilidad de comprar el paquete VIP).

El Coliseo MedPlus contará con localidades diferenciadas —como Platea 1 y 2, Zonas 1 a 5 y áreas especiales para menores de edad—, todas con cupos limitados. Cada comprador podrá adquirir un máximo de cuatro boletas por transacción.

Las fechas de venta serán las siguientes:

Preventa Artista: del 14 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m. hasta el 15 de octubre a las 10:59 a.m. o hasta agotar el 20% del aforo.

Preventa Aval: desde el 14 de octubre a las 2:00 p.m. hasta el 16 de octubre a las 10:59 a.m. o hasta agotar el 70% del aforo.

Venta general: a partir del 16 de octubre a las 11:00 a.m., hasta el día del evento o agotar existencias.

Otros detalles del concierto de Korn en Colombia

El show contará con las bandas Spiritbox y Seven Hours After Violet como teloneros. El ingreso está permitido para mayores de 12 años, siempre que los menores asistan acompañados por un adulto responsable en las zonas impares.

El recinto ofrecerá espacios adaptados para personas con movilidad reducida, acceso permitido para mujeres embarazadas y zona de parqueo para el público. Se recomienda llegar en TransMilenio o en taxis autorizados, ya que el tráfico en la zona suele ser intenso durante eventos de gran afluencia.

Los asistentes podrán descargar sus entradas 24 horas antes del concierto. Korn promete una noche potente, cargada de energía y nostalgia, con un espectáculo que marcará su esperado reencuentro con el público colombiano.