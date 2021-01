Kunno, del TikTok a la música

En 2021, este “tiktoker” mexicano sorprende a sus seguidores explorando su faceta musical con el lanzamiento del sencillo “Tal vez no”.

¿Cómo surgió la idea de lanzar “Tal vez no”?

Hemos logrado bastante en muy poco tiempo. Por eso, esta exposición a tanta gente la debo tomar en el buen sentido y la considero toda una bendición. En un momento, cuando vi tantos seguidores conectados con Tal vez no, no sabía qué hacer, pero ahora tengo las riendas y sé por dónde debo coger. Ahora estamos en esta faceta, que se dio gracias a mi público y en la cual les puedo dar algo mejor de mí y eso ha sido muy importante para mi carrera.

¿Se había imaginado haciendo música?

Siempre lo había querido y lo había pensado. Antes no se me había dado, porque no me sentía del todo preparado. Ahora siento que estoy en un muy buen momento. Se me ha dado la oportunidad de trabajar junto a Karol G, Sebastián Yatra, Thalía y Anahí, personas importantes en este medio y sentir que cuento con su apoyo me hace querer seguir adelante. Ellos fueron ese pequeño motor que me impulsa a continuar consolidando mi sueño.

Ha sido reconocido en TikTok por hacer bailes, ¿cómo cree que el público tomará esta nueva faceta?

Yo a TikTok le debo todo y no pienso dejar esa plataforma. Ha sido una base para tener un mayor desarrollo escénico, por eso siempre que puedo hago un miniblog o un baile para que mis seguidores vean lo que estoy haciendo, ya que ellos fueron los que me abrieron las puertas al mundo. Va a seguir siendo mi plataforma principal, porque ese fue mi comienzo, así que creo que el público lo tomará muy bien.

¿Qué significado tienen las redes sociales en su vida?

Han cambiado mi vida por completo y han sido una bendición, porque le han dado ese giro a mi vida. Me han abierto una puerta a muchas personas y a muchos países. He tenido algunos tropiezos y siento que es normal a mis veinte años e incluso a cualquier edad. Sin embargo, siento que ya tengo el control y la madurez suficientes para saber el paso a seguir, así como ver lo que sí y lo que no debo de hacer sin necesidad de destruir mi esencia.

Tiene un público muy joven que lo sigue, ¿qué mensajes les envía a los niños y adolescentes?

Es un público al que siempre debo tener presente. Es al que un día le gusta una cosa y a la otra ya no le gusta, ese cambio tan repentino me ha hecho exigirme mucho más, porque siempre ponen la barra de la meta muy alta. A ellos les digo con lo que muestro, como mis uñas, que nunca me han importado las etiquetas, porque las únicas que deben existir son las de la ropa y con esas lo que hacemos es arrancarlas y echarlas a la basura, así debería de ser siempre.

Las redes sociales son muy volátiles, un día lo aman y al otro lo odian, ¿cómo maneja ambos aspectos en su vida?

Siempre habrá comentarios buenos y comentarios no tan buenos, lo importante es no detenerse, porque si ya estás haciendo todos estos ruidos es porque estás haciendo las cosas bien. A partir de ahí comencé a crear espacios con mi gente, con mis “billos”, que son mi club de fans. En algún momento hay toxicidad y lo que hago es tomar lo positivo para mí y en broma lo negativo; de esta forma, puedo vivir más en paz y más feliz.

¿Qué tipo de música desea hacer?

Siento que mi música no es algo que la gente se espera, por lo que verán algo nuevo con cada trabajo. De repente podrán ver una colaboración sorprendente o un videoclip. Soy muy fiel a mi personalidad, todos somos diferentes y tengo una afinidad con la pantalla y eso me ayuda muchísimo.

Además de este lanzamiento, ¿qué otros proyectos vienen para este año?

Van a encontrar bastantes colaboraciones con personas de mis inicios y participaciones en eventos. A partir de aquí me voy a concentrar mucho en la música, porque es con mis nuevos sueños y metas que quiero ganar en compañía de mis “billos” apoyándome y quienes son gente muy leal para mí.