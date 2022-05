La banda de rock británica Pink Floyd se une a TikTok

El video de 'Hey Hey Rise Up' fue filmado por el aclamado director Mat Whitecross y realizado el mismo día en que se grabó la canción. Foto: Cortesía

Pink Floyd anunció que se unió a la plataforma TikTok por primera vez con el lanzamiento de su catálogo a nivel mundial en la plataforma.

Los usuarios ya pueden acceder a los sonidos oficiales de la mítica banda y a cada una de las canciones de los 15 álbumes de estudio de Pink Floyd. Millones de usuarios alrededor del mundo ya pueden explorar y usar una biblioteca completa de música oficial de Pink Floyd para sus propias creaciones de video de TikTok. La llegada de la legendaria banda inglesa a la plataforma cuenta con éxitos como ‘Money’, ‘Another Brick in the Wall (Part II)’, ‘Comfortably Numb’, ‘Wish You Were Here’ y ‘High Hopes’, entre muchísimos otros.

Además de aparecer en la TikTok Sound Library, la agrupación utilizará la plataforma para publicar regularmente contenido de video exclusivo. A lo largo de la larga y distinguida carrera de la banda, Pink Floyd siempre ha utilizado imágenes espectaculares y la introducción a la plataforma TikTok será la continuación de la ampliación de su presencia digital.

El pasado 30 de mayo también marcó un momento importante en la línea de tiempo de Pink Floyd, celebrando 50 años desde que la banda entró en el estudio para comenzar a grabar su emblemático The Dark Side Of The Moon.

Por su parte, TikTok es un líder del mercado digital basado en videos cortos, y es actualmente utilizado por más de 1000 millones de usuarios. Su alcance global lo ha hecho crecer rápidamente como plataforma, y ha lanzado las carreras de muchos de sus usuarios. Al unirse a la plataforma, Pink Floyd agrega su nombre a una larga y diversa lista de actos notables a cuya música también se puede acceder a través de la aplicación.

Al dar a la plataforma global acceso a su música, Pink Floyd fomenta la realización de videos y contenidos innovadores a través de estos nuevos medios.