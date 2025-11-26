Legendaria banda de rock anunció su retiro de los escenarios tras 53 años de historia

En la alineación actual de Journey se mantienen figuras emblemáticas como Jonathan Cain (teclados), Arnel Pineda (vocalista), Deen Castronovo (batería), Jason Derlatka (teclados) y Todd Jensen (bajo). Foto: Instagram @journeyofficial

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un anuncio que tomó por sorpresa a los amantes del rock, la emblemática banda Journey confirmó que, después de más de cinco décadas de trayectoria, llegó el momento de cerrar su histórica etapa en los conciertos. La decisión se oficializó con el lanzamiento de una gira de despedida, llamada ‘Final Frontier Tour’, que marcará el final de una era para millones de fanáticos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Qué se sabe sobre la gira de despedida de Journey?

La gira constará de 60 conciertos por Norteamérica, arrancando el 28 de febrero en Hershey (Pensilvania) y concluyendo el 2 de julio en Laredo (Texas), según el comunicado oficial.

El guitarrista y cofundador Neal Schon, figura clave desde los inicios de la banda, expresó su gratitud a través de redes sociales: “Esta gira es nuestro sincero agradecimiento a los fans que nos acompañaron en cada paso del camino, por cada canción, cada época, cada momento bueno y malo”.

De acuerdo con Schon, no se trata de un cierre total para su carrera personal, sino del nacimiento de una nueva etapa. “Mientras este capítulo se despide, la música aún arde con fuerza dentro de mí, y hay nuevos horizontes creativos por delante”, agregó.

La producción promete ser espectacular: según Neal Schon, incluirá tanto sus grandes himnos (’Don’t Stop Believin’, ‘Faithfully’, ‘Lights’) como otras joyas menos conocidas, todo acompañado de una puesta en escena renovada y envolvente. Además, el líder de la banda mencionó que cada concierto será un “evening with Journey”, es decir, sin teloneros: todo el show será exclusivamente de ellos.

La venta de entradas iniciará con preventas a partir del 11 de noviembre para ciertos compradores, y el acceso general al público será el 14 de noviembre a las 10 a.m.

Reacciones al anuncio de Journey

El anuncio desató una fuerte ola de mensajes en redes sociales, la mayoría de ellos cargados de nostalgia, teniendo en cuenta que Journey, fundado en 1973 en San Francisco, es responsable de algunos de los himnos más perdurables del rock clásico.

Aunque muchos seguidores llegaron a considerar dicho anuncio de “retiro” como un adiós definitivo, Neal Schon dejó claro que no descarta proyectos futuros. Para él, la gira 'Final Frontier’ es tanto un cierre como el inicio de una nueva etapa: “es un agradecimiento, sí, pero también es el comienzo de lo que sigue”.