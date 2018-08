La agrupación lanzará su primer álbum en 2018

La Banda del Bisonte, tras el salto internacional

Yorley Ruiz M.

El colectivo paisa, que ya tiene cuatro años de experiencia musical, grabó dos nuevas canciones con el respaldo del reconocido productor londinense Danton Supple, quien ha trabajado con The Cure y Coldplay, entre otros artistas.

“Sus canciones se me quedaron en la cabeza, son épicas y me flecharon. Me impresionan los bateristas que pueden cantar y tocar al mismo tiempo”, dice el productor musical londinense Danton Supple al referirse a La Banda del Bisonte con quien produjo dos sencillos que se espera sean lanzados en enero próximo, en escenarios locales e internacionales.

Tras ver a la banda tocar en vivo en el festival Selina International Music Summit (SIMS), realizado en Medellín a inicios de este año, Supple supo que quería trabajar con ellos, y así fue como se reunieron después de varios meses en Santa Elena, Antioquia, en la productora La Finca Estudio. Durante una semana, con jornadas de 10: 00 a.m. a bien entrada la madrugada, lograron sacar adelante lo que será la nueva etapa de esta banda conformada desde hace cuatro años.

“Supimos que haríamos algo juntos desde el día del evento. Mantuvimos una comunicación constante con él y su equipo de trabajo vía Skype en la que le íbamos compartiendo nuestra nueva música y la idea de trabajar con él se consolidaba más. Fueron ellos los que se interesaron en nuestro sonido y nosotros estamos muy contentos de que todo esto esté pasando. ¡Es increíble!”, indicó Jerónimo Betancur, baterista y vocalista de la banda.

La Banda del Bisonte está integrada por Miguel Spitaletta, bajista de la banda y compositor, y los hermanos Daniel Betancur, guitarrista, y Jerónimo Betancur, quienes conforman esta propuesta de rock alternativo que, inspirados en agrupaciones como Tame Impala, Franz Ferdinand, Arctic Monkeys, Vampire Weekend y Foo Fighters, han venido trabajando desde los cinco años en su formación musical, logrando su consolidación como banda en 2014.

Aunque esta agrupación lanzará, a finales de este año, un álbum con diez canciones fruto de la labor de los últimos años, con la grabación de las dos nuevos temas esperan seguir desarrollando una propuesta más internacional de lo que han escuchado sus seguidores hasta ahora, a quienes les prometen la misma energía de siempre así como una maduración de su propuesta.

Aunque Danton Supple comenta haber trabajado con bandas tan reconocidas en el ámbito internacional como U2, Coldplay y The Cure, además de una experiencia de más de 33 años en producción musical, recalca que cada banda tiene una propuesta única y que su responsabilidad está en no “romper” eso que le han confiado, con el fin de que cada persona saque lo mejor de sí misma.

“Estos jóvenes soy muy talentosos, creativos y entusiastas. Haré todo lo que esté a mi alcance para impulsarlos en escenarios internacionales, porque aunque en Europa el idioma puede ser una barrera, también hay un buen mercado en español, y este proceso siempre será más fácil si ya han sido acogidos a nivel local. Quiero escucharlos primero en la radio de Medellín”, afirmó Supple.

En esta etapa de sus carreras, los jóvenes músicos recuerdan sus primeros maestros, sus sacrificios, los ensayos y las tardes de documentales, caminatas y conversaciones en torno a la música que les han permitido verla más allá de los estudios.

“Queremos ser conocidos en nuestro país e internacionalmente, somos tres amigos que crecieron juntos en Medellín. En nuestra música lo simple y lo mundano adquieren el protagonismo, y las historias de la vida cotidiana son nuestra sustancia primordial. Queremos seguir haciendo esto”, concluyó el guitarrista Daniel Betancur.