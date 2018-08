La banda The Smashing Pumpkins celebra 30 años a todo volumen

-Agencia Europa Press

The Smashing Pumpkins durante su gira "Shiny and Oh So Bright" en Holmdel (Nueva Jersey).

The Smashing Pumpkins durante su gira "Shiny and Oh So Bright" en Holmdel (Nueva Jersey). Cortesía

The Smashing Pumpkins prosiguen con su gira de reunión Shiny and Oh So Bright y, después de llenar el Madison Square Garden de Nueva York, los integrantes de la banda han celebrado en Holmdel (Nueva Jersey) un concierto especial con un repertorio diferente y rodeados de amigos ilustres.

Antes de presentar al primer invitado, el líder del grupo, Billy Corgan, se preguntó por qué habían escogido Holmdel para esta cita tan particular y no su Chicago natal o ciudades como Los Ángeles o la propia Nueva York. "Porque Nueva Jersey fue uno de los primeros sitios que apoyaron a Smashing Pumpkins", sentenció. (También puede leer: Concierto de The Smashing Pumpkins llega al cine)

Ese primer invitado fue Chino Moreno, cantante de Deftones, a quien siguieron Courtney Love, Peter Hook de New Order y Joy Division -cuyo hijo, Jack Bates, es el bajista actual de Smashing Pumpkins- y también Dave Keuning y Mark Stoermer de The Killers -quienes no tienen ganas de girar con su propia banda, por lo que han tenido que ser reemplazados temporalmente, pero sí de apoyar a Corgan y los suyos-.

Chino Moreno apareció para cantar Bodies y Snail -canción no interpretada en vivo desde el año 2000-, mientras que los dos miembros de The Killers, guitarrista y bajista, aportaron su pericia para una versión especialmente entonada de Cherub Rock y otra del clásico 1979.

El setlist incluyó también una versión de Fly, tema de Sugar Ray, que interpretaron para la ocasión con el vocalista del grupo, Mark McGrath. Todos juntos hicieron incluso una versión del Breaking the law de Judas Priest. Con Courtney Love tocaron Malibu y Celebrity skin, dos de sus grandes éxitos con Hole, compuestos precisamente por Billy Corgan. La cima de su aparición fue Bullet With Butterfly Wings.

Con Peter Hook hicieron versiones de Age of consent y Transmission de New Order. En esta última también cantó Davey Havok de AFI y para cerrar, todos juntos dijeron adiós con el célebre Love will tear us apart de Joy Division.