La cantante colombiana Gia presenta su lado más “Animal”

Gia es una cantautora colombiana, de 18 años, quien lanzó su carrera musical con el objetivo de inspirar a un público ‘Centennial’. Foto: Cortesía

Atrás quedó la niña de las colitas en el pelo y de los labios color rosa. Esa que se quejaba de “Cupido” por enviarle malos amores y esa romántica que se enamoró en “Lisboa”, pero que al final no fue correspondida. En esta oportunidad, Gia decidió tomar las riendas de su vida y de sus relaciones. Ahora, en “Animal”, la artista colombiana deja ver su lado rudo y audaz.

“Llegó la hora de tomar las riendas de la relación y ponerle un freno de mano a esos hombres que se dedican a engañar a las mujeres, verles la cara y jugar con sus sentimientos. En esta canción, que habla de esos amores que te hacen creer una cosa y al final son otras muy distintas, quiero invitar a las chicas a que se empoderen, a que no sean ingenuas y que no crean en falsas promesas”, asegura la artista.

Gia acostumbra a reflejar parte de sus vivencias en sus composiciones, incluso las experiencias de sus amigos. Esta vez, no fue la excepción, pues la artista se inspiró en un desamor del pasado para escribir su nuevo sencillo “Animal”. ”Comparé el comportamiento de mi ex con el bajo instinto de los animales. Así me sentí en esa relación. Esta canción nace de lo que sentía en ese momento, pues la escribí una semana después de que todo terminara. Luego pensé que, como animal es una palabra recurrente en la composición, servía perfecto con el concepto y como título de la canción”, resalta.

Gia está muy emocionada por el lanzamiento de su nuevo sencillo, pues sabe que muchas personas se sentirán identificadas y espera poder ayudar a algunos de ellos a superar sus propias experiencias, ya que ella lo ha vivido en primera persona.”Quiero que mis seguidores sepan que no estaban solos. Esta canción los ayudará a dejar atrás los amores tóxicos que, aunque parezcan muy atractivos, al final solo te dejan una herida”, puntualiza Gia.

ANIMAL - GIA

En el sencillo, la artista juega con los sonidos del R&B y el pop urbano. Un urbano cantable, con arreglos vocales R&B y sonidos pop, como violines y trompetas que nos recuerdan al mundo del pop anglo, con un ‘dembow’ que lo contrasta.

“Quise hacer un video diferente a los que había hecho antes. Hablé con Amara, reconocida ‘influencer’ y gran amiga para que me acompañara a desenmascarar a ese hombre que tanto daño me hizo con su engaño. Fue una experiencia diferente y muy divertida”, afirma la cantante.

En el video se puede ver a un grupo de mujeres rudas, que se entrenan para salir a atrapar a esos hombres profesionales del engaño y los denuncian para que no puedan volver a hacer esto a más mujeres. En la pieza audiovisual, vemos un ‘look’ industrial, tipo bodega, mezclado con el estilo y el glamour de GIA.