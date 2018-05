La carranga roquera de los Rolling Ruanas llega al Teatro Colón

EFE

Este contrapunto artístico a la habitual música de exportación colombiana, cuenta con un componente folclórico poco conocido: la carranga.

"Nosotros hacemos una fusión entre el rock'n'roll y la música carranguera. Es una música de origen campesino que popularizó el maestro Jorge Velosa, en los años 70, conocida en el altiplano cundiboyacense", explica Jorge Vinasco, uno de los miembros del grupo.

Para combinar este sonido, los cuatro miembros salen a escena con la calurosa ruana e instrumentos como el tiple, guitarra con 12 cuerdas, el requinto, que es una pequeña guitarra de cuatro cuerdas, una guitarra clásica y una guacharaca.

"Esos instrumentos son intervenidos con procesos eléctricos, lo que nos da ese aire de "Rolling Stones" a los Rolling Ruanas, sin salirnos de la faceta campesina", declara el vocalista Juan Diego Moreno.

La unión entre el rock y la música carranguera llegó, según explican, "de forma accidental". "Hice un acorde inicial de la canción de The Beatles "A Hard Day's Night" y ahí empezó este cuento, sin querer, queriendo", comenta Vinasco.

En el inicio de la carrera, este típico cuarteto de carranga empezó a hacer versiones de Rolling Stones como "Paint it black", "I was made for loving you", de Kiss, o "Are you gonna go my way", de Lenny Kravitz.

Con ayuda de Youtube, pronto se convirtieron en un fenómeno viral y lanzaron un primer disco completo titulado "La Balada del Carranguero", que incluía versiones de Queen y System of Down.

En el nuevo álbum, "Sangre Caliente", que presentan esta semana, los Rolling Ruanas muestran "una faceta más madura" de la banda.

"Es un buen momento para dejar las covers a un lado. Estamos listos para entregar 13 canciones propias con la misma identidad sonora: música campesina, roquera y con otros ritmos que integran Latinoamérica. Por eso es "Sangre Caliente", es la sangre sudamericana que queremos presentar nosotros mismos".

El disco, producido por Mario Galeano, incluye colaboraciones de los bogotanos Rap Bang Club, de las argentinas Fémina y de la legendaria banda chilena Inti Illimani.

"Es una producción muy vintage, se ha grabado en cinta, en analógico, con muy poco maquillaje, sin procesar la voz y sin procesos digitales" comenta orgulloso Juan Moreno.

Tras su arranque en el Teatro Colón, la banda visitará distintas capitales colombianas y realizará su primera gira internacional en países como Estados Unidos, Argentina y México.

Pese a esta nueva etapa "más madura", los Rolling advierten que no van a perder el tono jocoso de su combo musical y van a seguir con sus populares versiones en directo.

"La música del altiplano cundiboyacense es muy divertida. No tiene que tener un nombre muy serio, debe ser una cosa explosiva y divertida", destaca Juan Moreno, quien desvela al final el origen del nombre de la banda.

"La connotación 'rolling' viene de dos partes: una del verbo inglés To roll, con su componente 'rock'; y 'rolling' que es también rolo, que es el nombre por excelencia de la gente de Bogotá. Este es el gancho que tiene la nueva música que le ponemos a nuestra música campesina", concluye con una sonrisa.