Será el 11 de mayo de este 2018

¡La espera terminó! Arctic Monkeys anuncia la fecha de su sexto disco

Michelle González Macea

Para los fans de la reconocida banda británica Arctic Monkeys cinco años de espera para el lanzamiento del sexto álbum ha parecido una eternidad. Pero ya hay fecha oficial de expiración para esa angustia: el 11 de mayo de este 2018 será el lanzamiento del disco titulado Tranquility Base Hotel & Casino.

El álbum fue producido por James Ford y Alex Turner (este último es el vocalista, guitarrista y compositor principal del grupo). Precisamente, Arctic Monkeys promete exponer la genialidad del artista en este nuevo papel. “Estamos ante un álbum audaz, brillante, y que refleja la visión creativa más completa de uno de los genios de la música contemporánea, Alex Turner", aseguró la banda en un comunicado a la prensa británica.

El cuarteto oriundo de Sheffield (Inglaterra) tuvo origen en 2002 y actualmente está conformado por Alex Turner, vocalista principal; Jamie Cook, guitarrista; Matt Helders, baterista y Nick O’Malley, bajista.

Sus integrantes no tuvieron que esperar mucho tiempo para ver los resultados de su indie rock, pues en 2007 recibieron el premio de Mejor Álbum Británico, con su primer disco ‘Whatever People Say I Am, That's What I'm Not’. A partir de ahí no han parado, con su segundo disco 'Favourite Worst Nightmare', lanzado el 18 de abril de 2007, vendieron más de 225.000 copias en la primera semana.

De nuevo, la espera fue corta para conocer los resultados positivos de su proyecto, ya que ganaron el premio a mejor banda británica y mejor álbum británico en los Brit Awards. Después de esos reconocimientos, la banda lanzó en 2009 su tercer registro Humbug, y en 2011 Suck it and See, este último ha sido el menos vendido en la trayectoria de Arctic Monkeys.

Ante tal desconcierto, la suerte se invirtió con su quinto disco, el más exitoso hasta el momento. AM —título del trabajo artístico— fue lanzado el 6 de septiembre de 2013. Recibió elogios de la crítica internacional inmediatamente. AM arrasó tanto las ventas que la banda decidió tomar un respiro. “No tenemos ninguna prisa por hacer otra cosa”, aseguró el baterista Matt Helders, en el marco del festival Summer Sonic en 2014. “Por ahora, este álbum parece un buen momento para dejarlo durante un tiempo. Nunca hemos hecho realmente una pausa indefinida. Y no creo que podamos extender más la gira de este disco”.

No obstante, antes de ese retiro, Colombia fue testigo del sonido electrizante que han ido forjando por más de una década. El 4 de noviembre los Arctic Monkeys se presentaron en el Coliseo El Campín. Los bogotanos disfrutaron de la genialidad del rock alternativo con un show de 90 minutos y más de 10.000 espectadores.

Precisamente este show hizo parte de la más reciente gira que presentó la banda en su tour por Sudamérica. Así que después de cuatro años alejados de los escenarios, anunciaron su regreso a ellos el 22 de mayo en Berlín, Alemania.

Con altas expectativas por su disco anterior (‘AM’), Arctic Monkeys dio a conocer que la sexta pieza musical fue grabada en París, Londres y Los Ángeles. Además, tendrá incluidas once canciones.

Aquí, el nombre de los temas y su orden.

1.“Star Treatment"

2."One Point Perspective"

3."American Sports"

4. "Tranquility Base Hotel & Casino"

5. "Golden Trunks"

6. "Four Out Of Five”

7. "The World's First Ever Monster Truck Front Flip"

8. "Science Fiction"

9. "She Looks Like Fun"

10."Batphone"

11. "The Ultracheese".