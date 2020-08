View this post on Instagram

Estoy feliz de poder celebrar este cumpleaños con el lanzamiento del primer sencillo de #Colegas “La Familia”, junto a mi hermano, mi Familia @titonievesoficial ¡Arriba 👆🏼les dejo el link para que lo disfruten tanto como yo! #Caminalo #LaFamilia #Colegas #ComingSoon #4Septiembre2020 . Arte: @edoilustrado