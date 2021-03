La historia detrás de “Machu Picchu”, la nueva canción de Camilo y Evaluna

Los artistas presentan un tema que cuenta la historia de lo que sintieron al conocerse y que será parte de “Mis manos”, el álbum de Camilo que se publicará en su totalidad el 5 de marzo.

Camilo y Evaluna volvieron a protagonizar un nuevo lanzamiento musical: “Machu Picchu”. Un sencillo que se ha vuelto un pequeño adelanto de lo que será el disco “Mis Manos” de Camilo, que se publicará en su totalidad el 5 de marzo. El cantante contó en una publicación de Instagram que se siente muy afortunado de poder cantar con su persona favorita.

A pesar de que sus fans esperaban que la letra de este tema estuviera relacionado con la ciudadela inca, la realidad es que no ha sido así, sino que por el contrario, trata de la historia de una pareja que se pregunta cómo se fijaron el uno en el otro.

El nombre de “Machu Picchu” hace referencia solo en una estrofa que menciona a las famosas ruinas ubicadas en Cusco, Perú.

“Ay, dime que viste

cuando me viste,

sé sincero.

Ay, dime que pasa

cuanto te paso

por la cabeza.

Yo sé que estoy loca

pero tú más loco

de haberte fijado en mí”.

El videoclip fue codirigido por Evaluna y Santiago Achaga, en el municipio de Chía, Cundinamarca, donde le aportaron estilo bohemio, íntimo y cálido que se respira en la atmósfera donde tiene lugar.

Ya hacia el final de la canción es cuando ambos responden qué sintieron la primera vez que se vieron: “Cuando mis ojos te vieron... casi me caigo, casi me, casi me muero. Cuando mis ojos te vieron... no solo te vieron, sino que al amor conocieron”.

Aunque aún no se sabe el tracklist del nuevo álbum, se espera que “Machu Pichu”, “Ropa Cara”, “Bebé” y “Vida de Rico” formen parte de ella. Ambos artistas ya sacaron una coreografía para sus fans y quienes quieran se atrevan a hacerla.