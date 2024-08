La mítica banda británica Oasis anuncia su regreso con una gira en 2025

Oasis, la banda británica de rock, se formó en Manchester en 1991 y fue uno de los grupos más influyentes de la década de 1990. Su álbum debut, Definitely Maybe (1994), se convirtió en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos en el Reino Unido. Foto: @oasis

La banda británica de rock Oasis anunció hoy martes 27 de agosto, su regreso para una gira el próximo 2025 después de quince años de separación por el enfrentamiento entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

El grupo, que deslumbró con himnos de la década de los 1990 como “Wonderwall” o “Don’t look back in anger”, anunció en la red social X conciertos en las ciudades británicas de Cardiff, Mánchester, Londres y Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín.

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos que crearon himnos de la década de los 1990 como “Wonderwall” o “Don’t look back in anger”.

Este martes, las redes sociales de la banda publicaron un video para confirmar las especulaciones de los últimos días: “It’s happening!” (¡Es real!).

“Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado”, señaló el grupo junto a una fotografía de los hermanos.

La gira comenzará el 4 de julio en Cardiff, en Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Mánchester, donde tienen previsto cuatro conciertos.

Después llegarán otras cuatro noches en el emblemático estadio londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín.

“Sus únicos espectáculos en Europa el próximo año. Será uno de los mayores eventos en directo y con las entradas más solicitadas de la década”, afirmó el grupo en un comunicado.

“Hay planes en marcha para que Oasis Live ‘25 vaya a otros continentes fuera de Europa más adelante el próximo año”, agregaron.