La Moros: el poder del electrofunk

La Moros comenzó a cantar presentándose en los parques. / Archivo particular

¿Quién es la inspiración de La Moros?

Varias de las cantantes colombianas que han llegado muy lejos con su música y su poder interior: Karol G, por ejemplo, ahora mismo me parece una locura de artista. Li Saumet, de Bomba Estéreo; Greeicy Rendón, Totó La Momposina y, por supuesto, Shakira. Me inspiran a creer en un sueño llamado música.

¿Cuándo empezó a cantar?

Como profesional, desde hace siete años. Aunque desde niña amo cantar.

Le puede interesar: Daddy Yankee en Colombia: Se presentará en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín

Estuvo radicada en España durante varios años. ¿Cómo ha recibido la gente su propuesta?

Ha sido una aventura llena de aprendizajes. Ha sido bellísimo el recibimiento de mi música y todo lo que traigo y ofrezco con ella.

¿Qué ha pasado con la terapia musical?

Estoy esperando la homologación de mi título en España para abrir un centro para niños con necesidades especiales.

¿Cómo va esa combinación de psicología y música?

La música es terapéutica, es una herramienta poderosa para ayudar en la psiquis de las personas. Es una bomba que potencia la ayuda para quienes experimentan las canciones que te invitan a la reflexión.

Es autora de sus canciones. ¿Qué la inspira al escribir?

Me inspiran la vida y sus detalles, la tristeza, el amor, el empoderamiento personal, las cosas incongruentes que suceden a nuestro alrededor, la falta de empatía, la mente y sus encrucijadas.

¿Cuál es su canción favorita y por qué? ¿Cuál es su historia?

Mi canción favorita se llama “El viejo”; es la historia de un amigo adulto mayor (don Álvaro) habitante de la calle, con quien tuve una amistad de cinco años aproximadamente. Me enseñó a ver la vida desde otra perspectiva. Lo acompañé hasta su muerte, en un hospital de Bogotá, y escribí esta canción que me inspiró su historia.

Le puede interesar: La vibra del vacile, el festival diverso que llega a Barranquilla el 25 de marzo

¿De dónde viene su talento musical? ¿Tiene algún recuerdo de la niñez al respecto?

Mi mamá, mi abuela y mi hermano cantaban. Mi hermano Alberto Andrés tenía varios grupos musicales y para mí siempre ha sido un gran ejemplo. Él es un artista innato desde niño con mucho carisma en el escenario; me llenaba de emoción verlo, creo que gracias a él me llené de amor por el arte.

¿Qué ha sido lo más difícil que ha vivido para consolidar su proyecto musical?

Cuando empecé mi proyecto musical era una cantante de parque con muchos sueños. Al enfrentarme a la música a nivel profesional, entendí que requería más que ganas y empecé a trabajar en mi voz, a estudiar, a entrenarme. Algunas veces me he sentido frustrada porque hay aspectos en la voz que aún me cuesta hacer. Ensayar por horas para preparar una gira requiere mucha disciplina. A veces emocionalmente no estás bien y aun así tienes que ir a hacer tu trabajo. Es un reto que amo, porque me ayuda a empoderarme a ver y entender el arte con más amor.

¿Qué aprendió en España?

En España encontré diversidad musical y artística en general. Me encanta la posibilidad diaria de sorprenderme con cualquiera de sus propuestas artísticas. Llegué a España para fortalecer mi camino como artista, conocer la música y la cultura de la mano de otros cantautores y productores majestuosos, que me han abierto la mente y me han inspirado la disciplina que se necesita en esta carrera para encontrar los sonidos que me permitan expresarme de la mejor manera.

¿Qué viene para La Moros?

Estoy preparando mi segundo álbum, con todo el aprendizaje que he adquirido en estos últimos tres años en España, con mucha más electrónica, funk y letras menos literales.

¿Piensa volver a Colombia?

Sí, en algún momento. Ahora quiero explorar también el mercado europeo.

Defina a La Moros en cinco años, ¿cómo ve su proyecto?

Llevo muchos años buscándome a nivel artístico y personal, transformando mi mente, empoderándome. Mi crecimiento como artista integral ha sido progresivo, espero que en cinco años esté siendo cada vez más segura y auténtica, llena de energía y claridad para compartir todo lo que para mí es la misión de ser artista. Elevando mi conciencia para ser mejor ser humano y ser espejo para quienes escuchen mi canto con el corazón.