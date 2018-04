La Mosca Tsé Tsé: “Todos tenemos una canción que fue escrita para nosotros”

Aunque muchos asocian el nombre de la banda con el insecto, los integrantes le pusieron La Mosca por un juego de naipes. Llevan juntos más de 20 años. Los recuerdan por las particulares gafas de su vocalista, el nombre de la agrupación y las frases “todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida” o “yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más”.

Los anteojos aparecieron por casualidad y le terminaron de dar el sello al agregarle el Tse Tse, por una mosca africana que provoca la enfermedad del sueño, lo contrario a lo que ellos causan. Y ahí sí todo encajó. Guillermo Novellis, vocalista y líder del equipo, bromea y dice que con los lentes es Batman y sin ellos es Bruno Díaz. El artista argentino de 57 años sigue transmitiendo la misma energía desde que comenzó La Mosca.

La banda creada en Ramallo (Buenos Aires), en 1995, mantiene vigente su popularidad. Nunca ha parado, ha tocado en los cinco continentes y sus clásicos siguen sonando en la radio. Sus integrantes escuchaban bandas como Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos, Los Decadentes, Sumo y Soda, y artistas como Charly García, Andrés Calamaro y Fito Páez. Con toda esa influencia de géneros como el ska, el rock, el reggae, el tango, consiguieron lo más difícil: su propio estilo.

A Novellis, Sergio Cairat, Pablo Tisera, Mariano Balcarce, Martín Cardoso, Adrián Cionco, Raúl Mendoza, Julio Clark, Kaotika, Marcelo Lutri y Fernando Javier Castro los unió la pasión por lo que hacen. Uno de los secretos para que tantos integrantes mantengan su magia es tener claro que ningún inconveniente o egoísmo puede dañar ese sueño. “Debemos superar nuestras propias miserias como seres humanos dentro del grupo para que el proyecto siga en marcha, porque fue lo mejor que nos pasó en la vida. Hemos sido muy inteligentes. Mis compañeros tienen más mérito que yo porque, en este equipo de fútbol, yo vengo a ser el que mete los goles, el que sale en la tapa del diario. Otro es el arquero, el que nunca sale en la foto, el que siempre llega tarde para festejar los goles porque está en el fondo de la cancha. Esos son los generosos. Aceptan su rol para que la banda vaya adelante”.

Utiliza el fútbol para ejemplificar los papeles que cumplen en la banda y hace alusión a la entrañable relación de Argentina con ese deporte. A pesar de que Novellis no reunía las condiciones para dedicarse a ese juego, la vida le dio la revancha. Sus canciones son muy populares en las canchas, como el tema Yo te quiero dar, que trascendió las fronteras argentinas y se volvió un himno para los amantes del fútbol. “Es una canción que está dedicada a nuestros pibes marginales, los que no tienen futuro, los ninis, así les dicen en Argentina a los que no estudian ni trabajan. A esos está dedicada. No es una canción alegre, aunque la gente la baile”.

Las letras de las canciones de La Mosca Tsé Tsé hablan de amor, de desamor, de miedo, de lo que todos sienten en momentos determinados de la vida, de seducción, e incluso dejan que los seguidores las interpreten: “Hacela tuya, que te diga lo que vos querás escuchar”. Novellis cree que todos son cronistas de las historias románticas. “La canción de amor más inocente que te parezca escuchar en la radio, quedate tranquilo que a alguien le pasó, alguien está del otro lado escuchándola y dice: ‘La escribió para mí’. Porque te dejaron, porque amas y no te aman, porque no cumpliste tus sueños, porque algo te pasa, ahí hay una canción para vos. Todos tenemos una canción que fue escrita para nosotros”.

La Mosca regresa a Bogotá como banda invitada del concierto Rock en tu idioma, de Hombres G y Enanitos Verdes. Las tres agrupaciones representativas de los ochentas y los noventas sienten admiración mutua y prometen una noche en la que recorrerán sus grandes éxitos y presentarán algunas canciones que no son tan conocidas en un país que los recibe con expectativa y añoranza.

El grupo compara su primer éxito con las primeras veces. Como el primer beso, orgasmo, canción que suena en la radio, foto que pide un seguidor, concierto en otro país. “Creo que nada va a igualar la primera vez de todo. Éramos como unos adolescentes que salíamos de viaje de fin de curso. Eso es inolvidable. Nuestra vida desde hace 25 años es un eterno viaje de fin de curso que no termina nunca”.

Han pasado más de dos décadas, tienen siete álbumes —Corazones antárticos, Vísperas de carnaval, Buenos muchachos, Tango latino, Biszzzes, El regreso (La fiesta continua) y Moskids: Grandes canciones para chicos—, se han adaptado a los cambios tecnológicos, pero no han hecho un disco con sus grandes éxitos. Ese es el próximo plan: un álbum con sus canciones más emblemáticas y con artistas invitados.

Si todos tenemos un amor que nos rompe el corazón y nos complica la vida, ¿por qué nos seguimos enamorando? “Porque para eso vinimos a este mundo, vinimos a complicarnos la vida con el amor, vinimos a enamorarnos, a tener hijos. Cuando hablo del amor no solamente hablo del amor en pareja. Yo creo que el amor te complica la vida por el miedo a perderlo. A perder a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos, pero si uno no ama nada de eso, anda por la vida sin maletas. A los que andamos por la vida con maletas, el amor nos complica la vida, pero vale la pena complicarse la vida”.

La Mosca Tse Tse se presenta en “Rock en tu idioma”, de Hombres G y Enanitos Verdes, el sábado 21 de abril, a partir de las 7:00 p.m. en la Gran Carpa de las Américas de Corferias (Bogotá).