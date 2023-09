La naturaleza de Café Tacvba

Café Tcvba se presentará este sábado 23 de septiembre en el escenario Aconcagua del Festival Cordillera 2023. Foto: Mark Davis

A partir hoy, sábado 23 de septiembre, Bogotá tendrá la oportunidad de ser el hogar de la segunda edición del Festival Cordillera, organizado por Páramo Presenta y Ocesa. La cita tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar, donde los asistentes podrán disfrutar de un ambiente cargado con los más destacados ritmos latinoamericanos.

Un recorrido que pasará por la cumbia mexicana de Los Ángeles Azules, el reggae argentino de Dread Mar-I, el rap de Residente y el clásico rock en español de Café Tacvba, serán algunos de los protagonistas que harán vibrar a la ciudad en una misma sintonía.

La agrupación será la primera en presentarse por segunda vez consecutiva en el Festival Cordillera, de acuerdo con el jefe de prensa de Páramo Presenta, Miguel Santacoloma, fue una iniciativa por parte de la banda. “Nos dijeron que les pareció que el evento tenía un trasfondo muy lindo, que no nos quedamos solo en el discurso, sino que tomamos acción”, comentó en entrevista a Caracol Televisión.

Este interés, de acuerdo con Santacoloma, surge del proyecto medioambiental que se propone desde la organización junto a la Fundación Al Verde Vivo: plantar un árbol por cada boleta vendida en el Páramo de Las Cuchillas en Villapinzón, Cundinamarca. Con esta iniciativa, según afirma la promotora, aseguran borrar en un porcentaje la huella de carbono que deja un festival de tal magnitud que alberga a un aproximado de más de 25 mil personas.

‘Cafeta’, como también son conocidos, han llevado consigo y a la par de su carrera de más de 30 años, un mensaje a sus oyentes sobre el cuidado y preservación del medio ambiente. En su tema “Trópico de cáncer” (1994), la lírica es una crítica a la vida moderna y la sobreexplotación de los recursos naturales.

“Ay, mis compañeros, petroleros mexicanos

No crean que no extraño el olor a óleo puro

Pero es que yo pienso que nosotros, los humanos

No necesitamos más hidrocarburos”

- Fragmento de “Trópico de cáncer”, Café Tacvba, 1994.

En otro momento, hacen una reflexión por el daño al medio ambiente, y cómo el ser humano ha descuidado su relación con la ‘madre naturaleza’.

“Mira lo que hicimos rasgando venas, hiriéndote

Mira lo que hemos hecho, la gema en tu pecho

¿Dime con qué?

Mira tus huesos rotos y tu belleza desfallecer

Mira que sin querer yo te he lastimado queriéndote”

- Fragmento de “Volcán”, Café Tacvba, 2012.

“Volcán” fue publicada con el álbum “El objeto antes llamado disco” en 2012, junto a otros temas como “Espuma” y “Olita de altamar”, siendo el video de este último ambientado en la Reserva Nacional de Paracas en Perú, destacando su diversidad biológica que conserva una muestra representativa de los ecosistemas de la Corriente de Humboldt.

Más allá de su aporte artístico, Café Tacvba también ha estado involucrado en realizar activismo medioambiental, como sucedió en 2020, cuando el vocalista Rubén Albarrán, alzó su voz para mostrarse en contra de una construcción de un depósito de minerales en Perú.

“Tenemos que defender a la Reserva de Paracas y al planeta porque somos parte de este, no nos pertenece y si el planeta no está en salud, corremos peligro de desaparecer”, recoge El Comercio de un video en el que Albarrán solicitó firmas a sus seguidores para visibilizar la problemática ante el presidente en turno, Martín Vizcarra.

De acuerdo con EFE Verde, el depósito de minerales no pudo ser construido luego de que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), desestimó los estudios realizados por el Terminal Portuario Paracas (TPP).

En este mismo año, y en medio de una pandemia histórica, ‘Cafeta’ participo por medio de redes sociales junto a Sting y Jorge Drexler, en una campaña para dar visibilidad a las problemáticas que existen al rededor de los bosques y las selvas, y pedir donaciones a través de SOS Rainforest Live. Tras interpretar cada uno desde sus casas “Trópico de cáncer”, “Futuro” y “Déjate caer”, Albarrán cierra su transmisión diciendo: “Este sistema nos aniquila, ¡no a la minería, no a los transgénicos, no a la agroindustria, no a los mega proyectos carreteros!”, recoge Los Angeles Times.

Café Tacvba estará hoy, 23 de septiembre, presentándose en el escenario Aconcagua del Festival Cordillera a partir de las 8:00 p.m., en el Parque Simón Bolívar.