La salsa está de luto: Estos son los artistas del género que han fallecido en 2021

Johnny Ventura (8 de marzo de 1940 - 28 de julio de 2021)

El legendario merenguero dominicano Johnny Ventura falleció el pasado 28 de julio a los 81 años víctima de un infarto al corazón, según informó su familia a medios de prensa.

Juan de Dios Ventura Soriano, conocido astísticamente como Johhny Ventura “El caballo mayor”, nació en Santo Domingo, República dominicana, el 8 de marzo de 1940 y fue uno de los cantantes de merengue más exitosos entre la década de los 60 y 80. Desde muy joven quiso ser arquitecto, pero las limitaciones económicas que lo rodearon le impidieron entrar a la universidad.

JOHNNY VENTURA (video 80's) - Patacon Pisao - MERENGUE CLASICO

Johnny estudió canto y música en la escuela de la Voz Dominicana, y durante su vida artística conoció lugares como Venezuela, Curazao, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Saint Croix, entre otros.

Formó parte de la orquesta Su Majestad de Rondon Votau, junto a Carmen Severino y Nini Caffaro y luego de varias agrupaciones, entre la que contamos a La Súper Orquesta San José que conducía el maestro Papa Molina, en los últimos días del año 1961, se une al grupo de Luis Pérez, con quien graba por primera vez en febrero del 1962.

Johnny Ventura es compositor del 70% de la música que interpreta y es el arreglista de, por lo menos, el 80% de la música que ha grabado.

Larry Harlow ( 20 de marzo de 1939 - 20 de agosto de 2021)

Larry Harlow falleció el 20 de agosto de este año luego de haber estado internado en un hospital de Nueva York por 32 días a causa de una enfermedad renal. Su esposa fue la encargada de anunciar la noticia a través de redes sociales.

El Paso De Encarnación

El artista fue conocido también como “El Judío Maravilloso”. Su música estuvo marcada por los ritmos latinos como la salsa, el jazz afrocubano, el son cubano, entre otros. Su primer acercamiento al sonido latino lo encontró en Estados Unidos, cuando recorría el trayecto desde su casa hasta la escuela en Brooklyn, en donde pasó los primeros años, y en Manhattan, lugar en el que se radicó con su familia a los trece años.

En 1957 decidió irse a Cuba para formarse musicalmente y seguir descubriendo los ritmos que hasta ese entonces lo habían deslumbrado. “Me gradué de la escuela y me fui a Cuba, un paraíso que todavía no conocía y que estaba por descubrir. Ese fue mi primer viaje fuera de Estados Unidos y en La Habana me quedé para estudiar con todas las facilidades que había para los artistas con la revolución. Luego se presentaron algunos problemas con Fidel Castro y me tocó regresar a mi país”, contó Larry Harlow en una entrevista a El Espectador.

Adalberto Álvarez (22 de noviembre de 1948 - 1 de septiembre de 2021)

Durante sus más de cuatro décadas de carrera artística, Álvarez fundó dos de las orquesta más populares del país: “Son 14″ (1978) y “Adalberto Álvarez y su Son” (1984), y paseó la música cubana por importantes escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos.

Fue autor de temas antológicos como “Y qué tu quieres que te den”, “A Bayamo en coche” y “A bailar el toca toca”, y uno de los promotores de que Cuba instituyera el Día del Son Cubano, celebrado por primera vez el pasado 8 de mayo.

Adalberto Álvarez y su Son - Son para un sonero. El concierto. Primera parte.

Diputado en el Parlamento entre el 2013 y 2018, Álvarez estuvo entre los músicos populares del país que expresaron su apoyo a las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio pasado, las cuales dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

“Me duelen los golpes y las imágenes que veo de la violencia contra un pueblo que sale a la calle a expresar lo que siente pacíficamente”, expresó entonces en Facebook. “Más allá del pensamiento político está el derecho humano”, añadió en referencia a los abusos represivos registrados durante el estallido.

Roberto Roena (16 de enero de 1940 - 23 de septiembre de 2021)

Roberto Roena nació el 16 de enero de 1940 en Mayagüez, Puerto Rico. Su vida y obra se la entregó a la salsa, donde no solo dejó gratos e imborrables recuerdos con sus canciones, sino también con sus pasos de baile y sus interpretaciones del Bongó y el cencerro, instrumentos primordiales para el género musical con el cual se hizo grande.

Como Te Hago Entender - Roberto Roena [Video Lyric]

De Roena, del “Gran maestro de la salsa” o del “Gran Bailarín” quedan las memorias como integrante de la Fania All-Stars, de Apollo Sound, su última banda, o del Gran Combo de Puerto Rico, una agrupación que surgió en buena medida por el apoyo y la influencia del puertorriqueño.

Canciones como “Traición”, “Cómo te hago entender”, “Mi desengaño” o “Marejada feliz” reflejan el sello de Roberto Roena, que reconoció siempre que su aprendizaje y camino en la salsa se lo debe a Rafael Cortijo, quien hizo parte de la fundación del Gran Combo de Puerto Rico.