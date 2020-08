“La tierra del olvido”: 25 años del éxito de Carlos Vives

View this post on Instagram

El video de la canción que da nombre al disco es recordado como una obra audiovisual emblemática de la era de los 90 en Colombia. Es Colombia misma en unas pocas imágenes y le mostró al país su propia cara, olvidada y desconocida en las grandes capitales. Después de muchos años de haber sido filmado en 35 milímetros, solamente podían encontrarse en internet versiones de baja calidad. Por fortuna, guardé la lata con el negativo fílmico original por más de 20 años y se la entregué a @mestizafilms para que pudieran digitalizar y restaurar el archivo. Hoy, celebrando 25 años de La Tierra del Olvido, presentamos una versión totalmente renovada, con una resolución de 4K, mayor precisión de color y calidad de imagen para que todos ustedes puedan disfrutar a partir de hoy nuevamente esta banda sonora de todos los Colombianos. #LaTierraDelOlvido25Años video oficial remasterizado ya disponible en mi canal de Youtube 🙌🏼