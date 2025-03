Lady Gaga, Nanpa Básico, Astropical, Paola Jara y otros estrenos musicales este viernes

Lady Gaga, Paola Jara, Astropical y Nanpa Básico estrenan música este 7 de marzo. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La música no para. Los artistas saben que, en la actualidad, una de las claves del éxito es la constante comunicación con su público, su compromiso y su visibilidad en diferentes plataformas digitales. Es por eso que cada jueves y viernes, traen al mundo nuevas creaciones, proyectos y letras que toman forma y se expanden alrededor del mundo.

Estos son los estrenos musicales de este viernes 7 de marzo:

Lady Gaga, ganadora de 14 premios Grammy, lanzó hoy su séptimo álbum de estudio, Mayhem , que ya está disponible. El álbum marca un regreso a sus raíces pop y reafirma que Gaga es una maestra de la reinvención, creando un álbum que es tan audaz y ecléctico como profundamente personal.

Es una declaración de libertad artística, una celebración de las contradicciones de la vida y un testimonio del poder de la música para unir a las personas frente al caos. Mahyem que llega un día antes de su regreso a Saturday Night Live, donde actuará como presentadora e invitada musical.

Nanpa Básico y Maisak unen sus talentos en “Diálogos de Paz”, un tema que explora el conflicto, el arrepentimiento y el deseo de reconciliación en una relación amorosa. Con una fusión de sonidos urbanos y melodías emotivas.

Las estrellas colombianas Bomba Estéreo y la influyente banda venezolana Rawayana, quienes unieron fuerzas para formar la super banda Astropical, anuncian el lanzamiento de su primer álbum homónimo el próximo 7 de marzo. Esta noticia llega tras el lanzamiento la semana pasada del sencillo debut del grupo, “Me Pasa (Piscis)”, y la reciente victoria de Rawayana en los premios GRAMMY.

Junto con el anuncio del álbum, ASTROPICAL lanza dos nuevos sencillos: “Una Noche en Caracas” y “Corazón Adentro”. El álbum está inspirado en los astros y la astrología, un tema que unió a ambas agrupaciones y cada canción del disco está alineada con un signo zodiacal.

“Para mí, ‘Corazón Adentro’ es un grito del corazón hacia la vida,” dice Beto Montenegro de Rawayana. “Una muestra de amor desde adentro, por lo que realmente importa.”

La música llanera recibe un nuevo y poderoso dueto con el lanzamiento de “La Tigra del Caserío”, la esperada colaboración entre Paola Jara y Yenifer Mora. Con letra de Alcides Pérez y producción de Ricardo Torres y Joseito Hernández, esta pieza musical se erige como una declaración de identidad y fuerza femenina dentro del folclore colombiano.

En un género tradicionalmente dominado por figuras masculinas, “La Tigra del Caserío” marca un momento clave al unir dos voces que encarnan la esencia del llano con una interpretación vibrante y llena de carácter. La colombiana Paola Jara, reconocida por su trayectoria en la música popular, y la venezolana Yenifer Mora, una de las exponentes más auténticas del folclore llanero, se complementan en esta composición que exalta la determinación y el espíritu indomable de la mujer.

Con sonidos de sintetizadores, bajo y guitarras, Either” mezcla melancolía con poder, vulnerabilidad con fuerza. La canción comienza con una calma inquietante: “Blue skies, white lines, red eyes”, antes de desenmarañarse en un estribillo hipnótico: “You either want it, or you don’t / You either go, or you stay now.” La canción nunca fuerza una respuesta, sino que deja que el oyente se sienta en la incomodidad de la indecisión. No trata sólo de las relaciones, sino de la vida misma.

Producida y escrita por Guillermo Morales Vitola, el tema fue grabado por Vitola, mezclado por Vitola y Engle, y masterizado en Engle Studios en Tucson, AZ. Lanzado bajo el sello Mercado Negro, EITHER continúa la tradición de ÄSTRA de mezclar la energía cruda del rock alternativo con una profundidad introspectiva.

La banda se encuentra grabando su nuevo disco y tras su último lanzamiento “Ella”, Estelares suma a su repertorio “Las Arañas” el segundo adelanto de lo que será su próximo álbum. “Todo era un caos y lo único que los sostenía era escribir y tocar canciones”

Algunas frases destacadas que pintan de cuerpo entero esas sensaciones:

“Vos te acordas de las arañas en el techo? yo te recuerdo que cantábamos deshechos…” / “Y no lo pienses más, todo lo que dimos es ésta postal: una gran salina y éste ventanal…”

La Gran Salina que está entre Córdoba y Santiago del Estero (ambas provincias de Argentina), es también un poema de Ricardo Zelarayán que evoca a la inevitable comparación con la sensación de “donde no hubo nada…, sólo las canciones para sostenernos…”

Vic Contreras estrena su segundo EP como solista: “Idea.2″, una fusión entre el rock y los ritmos afrodominicanos, con letras que reflexionan sobre el amor, el desamor, el paso del tiempo, crecer y mutar.

“En este nuevo EP jugué más con la computadora. Casi todos los instrumentos son MIDI, secuenciados o sampleados, excepto las guitarras y algunas percusiones, a diferencia de mis trabajos anteriores”, asegura Vic Contreras, quien en la actualidad se constituye en una figura clave de la escena alternativa dominicana.

Como lo señala el artista, este nuevo trabajo es una búsqueda entre las sonoridades tradicionales afrodominicanas (los congos de Villa Mella, gagá, la sarandunga de Baní) y la música contemporánea (rock, jazz, música electrónica).

El icónico cantautor Enrique Bunbury se prepara para sorprender al mundo una vez más con el lanzamiento de su esperado nuevo álbum, “Cuentas Pendientes”, una obra que no solo enriquece su ya legendaria trayectoria como solista, sino que también promete consolidarse como un hito en su carrera artística. Con más de una docena de álbumes en solitario, el artista español ha construido un legado inquebrantable, evolucionando constantemente y desafiando los límites de la música en español.

Eso es precisamente lo que Bunbury nos comparte con “Las Chingadas Ganas de Llorar”, un himno de fortaleza y amor inquebrantable en medio del caos. Con una letra intensa y emotiva, la canción captura la esencia de la resistencia emocional, enfrentando toda adversidad.

En esta nueva producción, Bunbury abre una ventana hacia el pasado, explorando las raíces del folklore y los ritmos tradicionales de la lengua española, en una búsqueda sonora que, sin duda, marcará un antes y un después en su discografía. “Cuentas Pendientes” se erige como un parteaguas dentro de su obra, distanciándose de sus proyectos anteriores, pero manteniendo intacta la esencia lírica y el carácter inconfundible que lo han convertido en un referente indiscutible de la música en español.