Las 10 canciones más escuchadas de The Offspring: llegará en marzo a Bogotá

The Offspring en un festival en Copenhague, Dinamarca. EFE/EPA/Helle Arensbak Foto: EFE - Helle Arensbak

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

The Offspring, una de las bandas más emblemáticas de la historia del punk rock, llegará a Bogotá para ofrecer un concierto en el Movistar Arena el próximo 23 de marzo de 2025, como parte de su gira “Supercharged”.

The Offspring nació en Garden Grove, California, en 1984. Inicialmente conocida como Manic Subsidal, la banda fue formada por Bryan “Dexter” Holland (vocalista y guitarrista) y Greg K. (bajista). Posteriormente, se unió Kevin “Noodles” Wasserman como guitarrista principal, consolidando el sonido distintivo que los llevaría al estrellato.

Durante los años 90, The Offspring emergió como una fuerza revitalizadora del punk rock, gracias a su mezcla de riffs, letras enérgicas y una actitud rebelde que conectó con millones de jóvenes. Junto a bandas como Green Day y Rancid, fueron los responsables de llevar el punk rock a las grandes masas.

Con 10 álbumes de estudio, más de 45 millones de discos vendidos y múltiples giras mundiales, The Offspring ha marcado hitos en la historia de la música. Entre sus logros más destacados se encuentran su álbum icónico “Smash” (1994), el disco independiente más vendido de la historia, y éxitos como “Self Esteem”, “Come Out and Play”, “Pretty Fly (for a White Guy)” y “The Kids Aren’t Alright”.

Top 10 canciones más conocidas de The Offspring