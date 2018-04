Las canciones de Avicii que siempre recordaremos

Redacción Música.

El DJ de 28 años falleció este viernes. Aún no se conocen las causas de su muerte.

La música electrónica está de luto. El deceso de Avicii ha dejado una gran tristeza, y no solo en este género musical, sino también en artistas de otros géneros que tuvieron la oportunidad de conocerlo en algún momento. A través de las redes sociales, sus amigos, familiares y conocidos le dicen adiós.

Tim Bergling, su nombre real, nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo, Suecia. Bajo su nombre artístico Avicii, fue el autor de éxitos como Levels, Silhouettes y Wake Me Up. Fue con este mensaje que su representante, Diana Baron, dio a conocer la muerte del artista: "Con profunda pena anunciamos la pérdida de Tim Bergling, también conocido como Avicii. La familia está devastada y les pedimos a todos que respeten su necesidad de privacidad en este momento difícil. No se darán más declaraciones”.

Más allá de su fallecimiento, Avicii dejó una huella imborrable en el mundo de la música a través de sus canciones, que con sus historias y sonidos acompañaron a sus fanáticos en un sinfín de fiestas y festivales.

¿Acaso quién no se gozó Levels a todo volumen en una disco? En octubre de 2011 salió este sencillo, que además fue el que catapultó a este joven DJ a la fama.

El Tomorrowland, uno de los festivales más grandes de electrónica a nivel mundial, lo acogió durante varios años seguidos como uno de los DJs más importantes en el line up. Además, en el aftermovie que se publica cada año, este joven artista siempre tuvo un lugar.

Sus videos musicales siempre contaban una historia, ya fuera mundana o no. Es el caso de Silhouettes, sencillo lanzado en abril de 2012, y que narra el proceso que vive un hombre para cambiar de sexo. Este video causó controversia por su contexto, sin embargo, llegó a ser una de las canciones más escuchas del DJ.

En 2013, Avicii impactó con Wake Me Up, un sencillo que tenía una mezcla extraña entre la música country y la electrónica, y resultó siendo un éxito total. El tema permaneció durante 21 semanas en el top 10 de la Billboard Hot 100.

Avicii trabajó con artistas como David Guetta, Zedd, Charlie Puth, entre muchos otros a los cuales este jóven les dejó un gran vacío, pero a su vez, un legado importante en el mundo musical.